Marina Calabró expuso detalles del adiós de Novaresio de América TV: "Me dijeron la verdad"

Marina Calabró decidió dar precisiones sobre la inesperada renuncia de Luis Novaresio de América TV. Qué fue lo que pasó y los motivos de la decisión del conductor.

Luis Novaresio dio que hablar en la TV argentina. Es que el famoso conductor tomó una drástica decisión que decidió compartir hace algunos días: presentó su renuncia a los programas ("Dicho esto" y "Debo Decir") que conduce en América TV y A24, pertenecientes a Grupo América. Pese a que el presentador explicó la razón de su salida, Marina Calabró expuso varios detalles sumamente reveladores. ¿Cuáles fueron los motivos de su adiós del canal?

A través del programa Lanata Sin Filtro, emitido por Radio Mitre, Calabró dio precisiones acerca del inesperado adiós de Novaresio de América TV. Luego de que el conductor explicara el por qué de su salida, la panelista indicó: "A mí lo que me llamó la atención que al despedirse…yo esperaba que nombrara a Vila, Manzano, Liliana Parodi (NdeR: autoridades del programa) e hiciera agradecimientos especiales… ahora él se deshizo en elogios ¡Pero para Daniel Hadad! Está bien ¡uno en los momentos claves le agradece a quien le tiene que agradecer!".

En tanto, Marina contó que habló con gente vinculada a América TV, que le dio un dato clave de la renuncia del conductor: "Lo que me dijeron es lo siguiente: 'Novaresio vino a plantear la necesidad de liberar horas para escribir el libro y para hacer una suerte de parate'". Por otra parte, dio a conocer cuál fue la respuesta que le dio el canal: "Me dijeron: 'Acá necesitamos gente que labure de apertura a cierre. Eso de trabajar poquito no nos cierra como grupo de medios. Fue su necesidad y la nuestra...'. Tampoco es que hay nada raro ni turbio de fondo".

Luis Novaresio presentó la renuncia a América TV.

Los 4 motivos de la renuncia de Novaresio a América TV

Luis Novaresio tomó la decisión de renunciar a América TV por diversos motivos:

Escribir un libro: según indicó Pablo Montagna, en 2022, Luis Novaresio "se dedicará a escribir un libro, el cual se desconoce la temática" .

Bajo rating: los números en el rating para América TV y A24 no son alentadores, por lo que la idea de cambiar a Luis Novaresio también colaboró con la idea del conductor en abandonar los programas de TV.

Venta de América TV: de acuerdo a lo que aseguraron en El Intransigente, existe la posibilidad de que América TV sea vendido . ¿Las razones? Los niveles de audiencia en el rating son muy bajos y el canal se ubica en la cuarta posición de la TV argentina.

Oferta de LN+: tal y como sucedió con otros periodistas ultraopositores, como Eduardo Feinmann o Jonatan Viale, entre otros, Luis Novaresio tiene la propuesta de cruzar a La Nación+ (LN+), canal que responde a los intereses de Mauricio Macri y que se destaca por ser ultraopositor a Gobierno de Alberto Fernández.

Otros periodistas que también se van de América TV

Alejandro Fantino

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Pablo Montagna dio a conocer qué ocurre con la situación de Alejandro Fantino y cuál puede ser su futuro tras el bajo rating que lleva en Intratables: “Ojo que también hay fuertes versiones que Fantino pueda dejar América TV teniendo en cuenta que recibió oferta de otro canal y más crecimiento en Star+”.

Jey Mammón

De acuerdo a lo aseguró el diario La Nación, Jey Mammón se va de América TV una vez que finalice el programa "Los Mammones". El canal que quiere al famoso conductor es Telefe. Allí fue donde debutó televisivamente siendo parte del elenco de La Pelu, en 2012. Luego, fue participante de Tu cara me suena en la primera y segunda temporada. “A Jey obvio que lo quieren acá, les gusta a él como talento, y siempre hay proyectos y formatos en ViacomCBS”, señalaron desde dicho canal.