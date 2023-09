Marcelo Tinelli ventiló en vivo el problema de salud que sufre su hija Juanita: "Tremendo"

Marcelo Tinelli despertó preocupación en la noche de estreno del Bailando 2023 al contar el mal momento de salud que vive su hija Juanita.

Marcelo Tinelli es un presentador y productor de televisión, locutor de radio, dirigente deportivo y empresario de 63 años, más conocido por conducir el histórico ciclo de baile Bailando por un Sueño. En medio del estreno de la edición 2023 por la pantalla de América TV, dio un discurso de bienvenida y se mostró sumamente feliz por darle inicio a una nueva temporada, que además contará con muchas novedades. Sin embargo, preocupó a todo su público al contar al aire que su hija Juana Tinelli no pudo estar presente debido a un problema de salud.

En la apertura del programa, el conductor anunció todos los cambios que habrá en esta oportunidad. Acto seguido, les dio las gracias a cada uno de sus hijos por ser su pilar en este momento tan importante de su carrera. Para su sorpresa, solamente su hija mayor, Micaela Tinelli, pudo estar presente. Al contar los motivos por los cuales sus otros hijos no pudieron acompañarlo, "El Cabezón" dio a conocer el mal momento de salud que vive Juanita.

"Mi sangre revienta de amor. Les quiero agradecer muchísimo al acompañamiento de mis hijos, para mí, son clave en mi vida en este momento. Y para mí, como lo han sido siempre, han formado parte de la historia de toda mi vida. Y por qué no, como la tele forma parte de mi vida, forman parte de la televisión también", comenzó Tinelli.

Acto seguido, las cámaras enfocaron a su hija mayor, Micaela. "Muchas gracias a Mica, mi hija mayor, que es la única que hoy me acompaña acá. Te amo, mi amor. Sabés lo que te amo. Es la más grande, la que pone orden, incluso a mí también", admitió. Luego, explicó que su hija Candelaria Tinelli no pudo ir porque está en España con su novio, mientras que su hijo Fran le prometió que iba a ir y al final no lo hizo. "Me dijo 'voy, papá' y no vino. No vino, pero lo está viendo en casa", sumó.

Al nombrar a Juana, se lamentó: "A mi hija Juanita, que la amo profundamente, y que me dijo 'papá, tengo un orzuelo'. Le salió un orzuelo tremendo. Te amo, mi amor. Lloro cuando te veo en una pasarela acá en Argentina, París, donde desfiles". Por último, contó que su hijo más chico, Lolo, tenía muchas ganas de estar en el programa pero que no pudo, ya que al día siguiente tenía que madrugar para ir a la escuela.

Cómo fue el rating del Bailando 2023 en su noche de estreno

Apenas comenzó el programa, Tinelli mantuvo 10,5 puntos de rating y los sostuvo durante varios minutos. Luego, escaló hasta llegar a los 11. Got Talent, uno de los programas más visto de Telefe, se posicionó con el mismo puntaje. Sin embargo, minutos después América TV lo superó y lideró el rating con 14.6 puntos. Finalmente, el Bailando 2023 promedió con 13.3 puntos totales.