Juanita Tinelli pasó por el cirujano y mostró su alucinante cambio

La hija de Marcelo Tinelli visitó a un cirujano plástico para una transformación en su cuerpo y mostró sus cambios en las redes.

Juanita Tinelli (20), hija del conductor de Canta Conmigo Ahora y ShowMatch (El Trece) Marcelo Tinelli, visitó a un cirujano plástico para someterse a una transformación en su look y el especialista compartió el sorprendente resultado final con un video del antes y el después de la joven.

“Una visita especial antes de terminar el año. Me visitó en el consultorio Juanita, gracias por la confianza total, un placer cuidarte”, escribió el Doctor Miguel Puga en una publicación de Instagram donde adjuntó un video con la visita de la hija de "El Cabezón". Juanita fue al médico para un sutil retoque estético para aumentar el volumen de sus labios.

La intervención fue celebrada en las redes sociales por decenas de usuarios y Candelaria Tinelli (32), hija de Marcelo y la empresaria Soledad Aquino, se pronunció al respecto con un elogio para su hermana: "Mi bebita".

Duro golpe para Marcelo Tinelli: Juanita se va del país

Meses atrás, Juanita Tinelli dio a conocer que se irá del país por un tiempo y residirá en un país de Europa. La hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles comenzó hace un tiempo su carrera como modelo, razón por la que se iría a Francia a trabajar y ampliar su frontera laboral.

"Me voy a Europa. Por ahora es ir y estar ahí, con el modelaje no se sabe. Me pone nerviosa la pasarela pero son nervios lindos, lo disfruto mucho. Todavía estoy viendo a qué país, pero yo creo que va más por Francia", comenzó su descargo la hija de Tinelli.

"De vez en cuando veo Canta Conmigo Ahora. Fui al primer programa y ahora estamos ahí, lo re veo", agregó la celebridad en ese momento. Además, Juanita se refirió a la estadía del primo de su padre, Luciano "El Tirri", en la casa del conductor y reveló: "No quiero que se vaya nunca más. Todo los días es una fiesta. Una fiesta en el sentido de muy divertido. Se arman comidas, todo el día charlando, cagándonos de risa. Pura risa todo el día".