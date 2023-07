Cande Tinelli sorprendió a todos: "No soy la hija de"

Candelaria Tinelli hizo una llamativa confesión sobre su historia personal.

Candelaria Tinelli hizo una inesperada declaración sobre su vínculo con Marcelo Tinelli y dejó sin palabras a todos sus seguidores. La diseñadora estuvo como invitada en Caja Negra, el ciclo de entrevistas en el que diferentes personajes de la farándula confiesan detalles de sus vidas privadas, e impactó a toda su audiencia al revelar datos ocultos sobre su niñez, su familia y demás cuestiones personales que nunca antes había sacado a la luz.

"Lelé" conversó con el entrevistador Julio Leiva, a quien le confesó detalles sobre su niñez, su lucha con sus problemas de salud mental y los difíciles momentos que vivió desde muy chica. En determinado momento, el entrevistador la sorprendió con una pregunta al hueso: "Y ese personaje, ¿lo fuiste construyendo obsesivamente, inconsciente, o fue el escudo que tanto buscabas?".

Lejos de evadirla, Cande se sinceró y respondió que "es una mezcla". "Creo que se fue construyendo solo e inconscientemente, analizándolo después de mucho tiempo de terapia. Creo que fue un escudo, como diciendo, esta soy yo, no soy la 'hija de'", reflexionó la mediática.

En este sentido, confesó que ser hija de uno de los conductores más famosos de la televisión argentina impactó fuertemente en su salud mental. "Crecí en un mundo de exposición que capaz no fue el que yo elegí, fue el que me tocó. Me daba vergüenza que nombren mi apellido en la facultad porque sentía todo ese peso de ser ‘privilegiada’. Todo eso me generaba mucha fobia, me daba como vergüenza. Viste que como que en este país te hacen sentir que es algo medio malo que estés en ese lugar, que sos un privilegiado y que está mal eso en algún punto", observó.

"Venía mi papá a buscarme al colegio y se re excitaban, era algo como que era inevitable. Salir a comer en familia y no se podía comer tranquilo que alguien venía a pedir una foto", agregó. Después de mucho trabajo personal en terapia, la hija del conductor finalmente logró amigarse con el tema. "Lo veía como algo malo, hasta que de grande lo fui procesando y entendiendo que era así y que estaba todo bien con eso", concluyó la joven.

Cande Tinelli reveló la verdad detrás de sus tatuajes

En aquella misma entrevista, Cande Tinelli reveló por qué se hizo tatuajes en todo el cuerpo. Lejos de tratarse de una decisión estética, con el paso del tiempo se dio cuenta de que esta decisión tenía un trasfondo. "Lo del tatuaje en sí fue como un proyecto, una decisión. Mi idea era siempre pasar desapercibida porque soy tímida y por eso me tapé el cuerpo entero", confesó.

Sin embargo, explicó que no es algo que sabía a nivel consciente, sino que lo descubrió después de años de terapia. "Mirá lo que es el inconsciente, que antes de darme cuenta que lo hacía por eso específicamente, me tatué todo el cuerpo para ocultarme y después era tipo 'che ahí va'”, concluyó.