Marcelo Tinelli sufrió una sorpresiva renuncia en ShowMatch: "Es muy difícil"

Marcelo Tinelli recibió un duro golpe tras conocer esta noticia a dos semanas de haber regresado a la televisión. Sorpresiva renuncia en ShowMatch, una importante figura ya no estará junto al conductor.

Marcelo Tinelli recién volvió al ruedo y ya sufrió una dura renuncia en su certamen de La Academia. Es que Lourdes Sánchez y "El Chato" Prada, última pareja que se sumó por pedido del propio conductor, tomaron la determinación de abandonar la competencia por falta de tiempo para ensayar. En el aire de La previa de La Academia, fue la propia protagonista (quien conduce este envío) la que se encargó de dar a conocer la decisión.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada”, comenzó diciendo Lourdes Sánchez, y agregó: "Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (NdeR: los interpretarían en la próxima gala) no sale la pista”

Por otra parte, Sánchez aseguró que su lugar vacante será ocupado por "Cucho" Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes que fue el primer eliminado de la competencia: “Le vamos a dar nuestro lugar a Cucho Parisi (el primer eliminado del programa) para que vuelva a la pista. Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”.

MasterChef Celebrity aplastó por 18 puntos de diferencia a Showmatch

El éxito de MasterChef Celebrity 2 en Argentina sigue a pleno y el que más lo sufre es Marcelo Tinelli en su vuelta a El Trece con La Academia de Showmatch. De hecho, durante la noche de este miércoles 2 de junio de 2021, el ciclo de Telefe aplastó en cuanto al encendido y le sacó una diferencia récord de casi 18 puntos a su máxima competencia directa en el prime time.

En la media hora precisa de rivalidad explícita, el reality show de cocina destrozó al programa del "Cabezón" con su pico de 24,4 puntos en el encendido frente a los 6.6 de la señal del Grupo Clarín. Entonces, la distancia aproximada de 15 que se venía dando este año pasó a ser más exactamente de 17.8.

En la gala del miércoles, Tinelli apeló en el comienzo a las clásicas imitaciones de sus humoristas con un escaso 8.1. Aunque contó con algunas buenas y reconocidas figuras artísticas como Karina "La Princesita" y "El Polaco" para llamar la atención de la audiencia, sus cifras volvieron a ser demasiado bajas.

Más allá de que luego pudo escalar hasta 11.6 a lo largo de la velada, quedó siempre detrás de la novela turca Doctor Milagro, que inició con 16, se mantuvo en 19 y sobre el final, en la espera de MasterChef, tocó los 23.1.