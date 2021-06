El Roña Castro destrozó a Marcelo Tinelli tras asegurar que maltrató a sus hijos

El exboxeador recordó un incómodo momento cuando participó del Bailando por un Sueño y fulminó al conductor de El Trece.

Desde que Marcelo Tinelli volvió a la pantalla, distintas celebridades se tiraron en su contra por distintas razones, pero esta vez, el exboxeador santacruceño Jorge Fernando "Locomotora" Castro compartió un pésimo recuerdo en declaraciones radiales. "Me desilusionó a mí y a mis hijos porque lo tenían como un ídolo", confesó.

En una polémica entrevista que le brindó a Ulises Jaitt en Radio Urbana, el Roña Castro lanzó picantes declaraciones contra Marcelo Tinelli al exponer un triste recuerdo que vincula al conductor de Showmatch con sus hijos. Así como afirmó que el conductor de El Trece lo "defraudó" , sumó que "es una cagada de persona", dado que maltrató a sus hijos cuando se acercaron para pedirle un autógrafo cuando "el Roña" participó del Bailando por un Sueño.

El exboxeador participó del polémico certamen de baile en el 2011 y fue el segundo eliminado, pero bastó una situación particular para despacharse contra el conductor de El Trece. "Cuando está la luz roja y muestra los dientes todo lindo, pero cuando se apaga es una cagada de persona", sentenció sin pelos en la lengua.

Para justificar su expresión, relató un incómodo episodio entre Marcelo Tinelli y sus hijos Jorge y Martín. "Mis hijos, Jorgito y Martín, le pidieron una foto cuando estaba en el camarín, y él les dijo: “¡Pendejos!, ¡¿qué hacen acá?!", compartió Castro. "Los sacó cagando en el pasillo hasta que le dije que eran mis hijos. 'Perdón, vengan', les pidió. Me desilusionó a mí y a mis hijos porque lo tenían como un ídolo", confesó.

Hacia el final de la entrevista, el exdeportista le aclaró a Ulises Jaitt que no volvería a presentarse en la pista de baile de El Trece. "No iría nuevamente a su programa. Ya fui una vez y no voy más. Conozco a todos, ¿A quién voy a ir a ver? ¿A Marcelo Tinelli?", afirmó con un enojo indisimulable en El Show del Espectáculo.

Por otro lado, aprovechó el envión y, tras la participación de Tinelli en la dirección de San Lorenzo, criticó las aspiraciones políticas del conductor y, por las dudas, aclaró que no lo votaría en el caso de que se postule a algún cargo en el poder. "Lo veo para la televisión, tiene onda", sintetizó.