Marcelo Tinelli se cruzó a Coki Ramírez en vivo y pasó lo impensado: "En la boca"

La cantante y el conductor de TV vivieron un tenso momento en pleno vivo televisivo. Coki Ramírez y Marcelo Tinelli revivieron la pasión entre ellos.

Coki Ramírez y Marcelo Tinelli se encontraron en pleno móvil de Intrusos y mostraron la tensión que hay entre ellos en vivo. La cantante que coqueteaba en Showmatch con el conductor en 2010 vuelve al reality show del bolivarense y la dinámica entre ellos parece no haber cambiado.

El Bailando llega a pantalla la de América TV el 29 de agosto y ayer por la noche se hicieron las fotos del conductor, los participantes y los jurados del show. De esa manera, el jurado Ángel de Brito salió al aire en LAM desde ese evento y Yanina Latorre condujo el programa en el estudio.

Coki Ramírez es una de las concursantes de la nueva edición del Bailando y por ese motivo estuvo presente en La Rural, predio donde se hizo el evento La Foto del Bailando. Tinelli y la cordobesa fueron juntados por Alejandro Guatti, el cronista de Intrusos, y tuvieron un fogoso encuentro en pleno aire televisivo.

El fuerte diálogo con Coki Ramírez y Marcelo Tinelli

Alejandro Guatti: "Marcelo, queremos ser testigos del reencuentro con Coki."

Marcelo Tinelli: "¡Qué hermosa que estás! Hace años que no nos vemos."

Coki Ramírez: "¡Ay!"

Alejandro Guatti: "Está muy nerviosa."

Marcelo Tinelli: "Yo también estoy nervioso, me empezaron a transpirar las manos."

Coki Ramírez: "Hace 13 años que no lo veo. Hola, ¿qué tal?"

Marcelo Tinelli: "Hola, Marcelo Tinelli. Un gusto."

Alejandro Guatti: "¿Le vas a decir cosas al oído?"

Marcelo Tinelli: "Casi le digo yo algo al oído."

Coki Ramírez: "Hablando en serio. Permiso, ¿te puedo tocar? (le agarra la mano)"

Marcelo Tinelli: "Sí, podés hacer lo que quieras... Tenés las manos frías."

Coki Ramírez: "Hola (le da un beso y un abrazo) ... ¡Ay! (Marcelo le dijo algo al oído). Te doy una frutilla."

Marcelo Tinelli: "Pará, con la mano. Beso acá, no. Allá."

Coki Ramírez: "¿Estás soltero?"

Marcelo Tinelli: "Totalmente soltero."

Coki Ramírez: "Porque yo no puedo meterme en problema."

Alejandro Guatti: "¿Vos estás soltera?"

Coki Ramírez: "Sí."

Marcelo Tinelli: "¿En qué problema te meterías vos?"

Coki Ramírez: "No te voy a dar una frutilla (en la boca) si estás con alguien."

Marcelo Tinelli: "En la boca no."

Coki Ramírez: "¿Y a dónde te la doy?"

Marcelo Tinelli: "Digo que no te la vas a poner vos en la boca."

Coki Ramírez: "No, con la mano."

Marcelo Tinelli: "Con la mano, sí, sí. Metela."

Coki Ramírez: "Me hablás con los ojos... Estás lindo."

Quiénes serán los participantes del Bailando 2023

Camila Homs

El Tirri

Flor Vigna

Lourdes Sánchez

Coki Ramírez

Charlotte Caniggia

Anita Martínez y El Bicho Gómez

Maxi de la Cruz

Romina Malaspina

Juli Castro

Tomás Holder

Coti Romero

Alexis 'El Conejo' Quiroga

Romina Uhrig

Guido Záffora

Eva Bargiela

Kennys Palacios

Fernanda Sosa

Mónica Farro

Noel Barrionuevo

Brian Sarmiento

Anabel Sánchez

Noelia Pompa

Lola Latorre

Martín Salwe

Ian Hachmann

Arna Karls

Jacobo Winograd, sobre Marcelo Tinelli

"Del señor que acabás de nombrar no voy a decir una palabra, ni bien ni mal. No lo quiero ni nombrar. Y Marcela, yo no sé si está bien o está mal...lo único que sé es que la ayuda mucho ser la hija de Mirtha Legrand, no tengo dudas. No sé si está para Polémica en el Bar. Gerardo era una cosa, Marcela es otra....los números yo sé como están y no los voy a decir, la gente sabe bien", soltó Winograd sobre Tinelli y Marcela Tinayre, en alusión al canal donde Tinelli se desempeña como gerente artístico. Y cerró: "Lo conozco de cuando llegó de afuera, le conozco todo. Cambió mucho y es una lástima. Se bajó de la Champions League y ahora está jugando en Primera B".