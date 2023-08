El Bailando todavía no empezó y ya hay una figura que podría renunciar

Una de las famosas más prometedoras que fueron confirmadas como participantes del Bailando 2023 podría bajarse a último momento de la nómina que debutaría en pocos días por la pantalla de América TV.

A pocos días para el debut del Bailando 2023 en América TV durante septiembre, uno de los participantes reveló que la presencia de una famosa convocada está en dudas por problemas de salud. De quién se trata y cuáles fueron las declaraciones que podrían devenir en un fuerte dolor de cabeza para Marcelo Tinelli.

Invitado a LAM (América TV), Alexis "El Conejo" Quiroga tuvo un intenso mano a mano con las "angelitas" y reveló cómo está transitando Coti su salida de Gran Hermano (Telefe) y su ruptura amorosa: "La estoy acompañando desde donde puedo. Tenemos un vínculo desde la comunicación. Creo que cuando terminás una relación y no la terminás mal, podés tener un vínculo de acompañar al otro desde la comunicación".

"Coti está en una situación donde no se siente ella misma", agregó el exparticipante que fue señalado como un posible actor de una eventual adaptación teatral de la consagrada película The Full Monty. Además, "El Conejo" puso en dudas la presencia de Coti en el Bailando 2023 y reveló cuál es su consejo para ella: “No quiero sonar egoísta, pero, si fuese por mí, en lo personal, yo la he visto a Coti en situaciones muy feas y por mí la sacaría, no me gustaría que haga el Bailando. Es personal lo que pienso”.

"Me parece que no está entendiendo algo. Lo que la distrae a ella son los ensayos, pero una cosa es una actividad y otra es un reality", cerró, reforzando su postura de hacer reflexionar a la correntina para que se baje del show conducido por Marcelo Tinelli y con fecha de debut estimado para septiembre.

El ataque de angustia de Coti por sus problemas de salud: "Es horrible"

Días atrás, Coti respondió a las preguntas de Flor de la V y su equipo sobre su traumática separación de "El Conejo" y reveló: "Para mí fue lo más complicado (la separación). A veces amago con mandarle mensajes pero los borro. Estoy enamorada de él pero siento que tengo muchísimos problemas todavía (...) Yo no quiero eso para él, porque sé que le voy a hacer mal así y yo no quiero que él esté mal. Quiero poder sanar y si algún día se da poder estar con él o con cualquier otra persona sin hacerle daño".

Ustedes me ven así pero cuando yo tengo ataques de pánico es horrible, es difícil y no quiero que una persona esté a mi lado conmigo así y sufra todo eso. Él tampoco está bien. Si ninguno está bien no es tan fácil", agregó, a pesar de los intentos de los panelistas por incentivarla a reflotar el vínculo.