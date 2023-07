Internas en América TV: el problema que Marcelo Tinelli no esperaba

La columnista Marina Calabró habló sobre los conflictos internos en América TV. Marcelo Tinelli atraviesa un momento de incertidumbre en el canal de Daniel Vila.

La llegada de Mariana Fabbiani habría atraído complicaciones a América TV, canal donde Marcelo Tinelli se desempeña como gerente artístico, y el supuesto mal funcionamiento del panel haría que el ciclo no perdure mucho tiempo en pantalla. Esta afirmación fue hecha por Marina Calabró, experta en espectáculos que analiza la televisión día a día, que habló del posible causante del fracaso del Diario de Mariana (DDM).

DDM llegó a la pantalla de América TV el 17 de julio después de mucho tiempo sin estar al aire: fue transmitido durante siete años en las tardes de El Trece. El ciclo está conducido por Fabbiani y tiene un extenso panel compuesto por Martín Candalaft, Elba Marcovecchio, Ceferino Reato, Mariano Yezze, Pepe Ochoa, Andrea Taboada, Octavio Majul y Franco Torchia.

"Lo menos bueno, esto lo digo como vieja zorra del panelismo..., falta aceitar los mecanismos del debate y la confrontación. Por ejemplo, en el tema Wanda (Nara), justo les cayó el posteo de ella donde explicaba su situación y la necesidad de resguardar a sus hijos. Y lo mostraron veinte minutos tarde", comentó Calabró en su columna radial en el ciclo de Jorge Lanata en Radio Mitre. Y sumó: "Eligieron arrancar como estaba previsto, con el caso Cecilia. Pero cuando te cae un último momento y estás en vivo, hay que ir ahí. Para mí, habría que haber encontrado la forma, aunque sea de adelantar el tema, dejarlo picando, y continuar con respeto a la entrevistada. Creo que no podían dar veinte minutos de ventaja".

En tanto, Calabró opinó que cada panelista tendría que definir una personalidad en el programa para que no se superpongan los roles. "Si no, entre que algunas son caras nuevas y otros tienen laburos parecidos, que quede clara cuál es la tarea de cada una. Y laburar la contundencia en las opiniones", sostuvo la hermana menor de Iliana Calabró. Y cerró: "Se le animaron poco a Elba Marcovecchio. Lo digo bien, en el debate que nutre. Ella defendiendo a Lanata, diciendo que estaba bien ponerle nombre a una enfermedad, y Pepe Ochoa intentó decir otra cosa, pero me quedé sin saber qué pensaba Mariana. Hay que animar a sentar posición. Es América, tienen que hacerlo, si no se los va a comer Karina Mazzocco (A la Tarde, por América TV)".

Mariana Fabbiani lleva adelante DDM en América TV, donde fue recomendada por Tinelli.

El descargo de bienvenida de Mariana Fabbiani en el estreno de DDM

"Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas, felizmente estamos acá. La verdad es que fue una espera larga. Estoy muy contenta y muy emocionada de arrancar esta octava temporada de Diario de Mariana (DDM) en este canal hermoso que me ha recibido tan lindo", pronunció la conductora que no estaba en la pantalla de América TV desde hacía más de diez años con RSM.