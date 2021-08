Marcelo Tinelli cruzó a Yanina Latorre en las redes: "Qué feo"

El conductor liquidó a la panelista porque dijo que no lo invitaría a un asado a su casa porque él igualmente no iría. Tras la respuesta del "Cabezón", ella se arrepintió y al final lo invitó igual.

Una vez más, Marcelo Tinelli y Yanina Latorre se cruzaron feo en las redes sociales, en las que el conductor liquidó a la panelista porque ella dijo que no lo invitó a una reunión porque él igualmente no iría. "Qué feo suponer algo. Jamás nos invitaron", expresó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@marcelotinelli).

Todo comenzó cuando trascendieron algunas imágenes de la exesposa de Diego Latorre de una noche junto con Ángel de Brito, Lourdes Sánchez y sus respectivas parejas. El momento ocurrió en la casa de la integrante del programa Los Ángeles de la Mañana (LAM, por El Trece), por lo que una usuaria de "Insta" le preguntó a Yanina (@yanilatorre) por qué no habían invitado allí al "Cabezón" y a su pareja Guillermina Valdés.

“Porque no vendrían, amor. ¿Para qué voy a perder el tiempo?”, respondió ella fiel a su estilo, bien picante. Entonces, como mencionó en el comentario al empresario televisivo y a la modelo, la grabación les llegó a ambos y fue él quien tomó la posta de manera contundente.

Una vez conocida la respuesta tajante de Tinelli, Yanina Latorre continuó con el tema y, al parecer, se arrepintió: “Listo, están invitados para el próximo finde. Posta, no acepto un no”, concluyó de una manera mucho más amistosa.

Tinelli aclaró la polémica con Viviana Saccone

El también periodista, locutor, dirigente deportivo y productor de 61 años detalló qué pasó con una de las participantes de La Academia de Showmatch (El Trece), quien se molestó públicamente porque le habían asegurado que el programa no iba a estar los viernes, día en el cual ella no podía ir porque tenía que cumplir con otro trabajo.

Sin embargo, como la sección de humor del último día de la semana no funcionó por el bajo rating, el certamen de baile volvió a estar los viernes, por lo que Saccone ya no podrá participar. Para terminar con esta incómoda situación, el nacido en Bolívar posteó otra story en "Insta" y pidió disculpas por el manejo desprolijo con ella:

“Quiero decirles que ayer, equivocadamente, dije que Saccone no había estado en el programa por un problema familiar, algo que yo había entendido después de la gala del jueves. La producción me aclaró que ella había avisado que los viernes, día en el que antes no teníamos La Academia, tenía programada una gira laboral por el Interior y que si se hacía en vivo no podía estar e iba a tener que ser reemplazada”, sentenció Marcelo.