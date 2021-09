¿Marcelo Bonelli al Bailando? Mercedes Ninci lanzó la propuesta en LAM y el conductor no se achicó: "Me la banco"

El periodista respondió a la propuesta de Mercedes Ninci y Ángel de Brito en LAM de sumarse a bailar en ShowMatch.

Mercedes Ninci tuvo una excelente relación con Norberto Oyarbide, recientemente fallecido, y en una entrevista con Los ángeles de la mañana reveló que el ex juez federal le ofreció ir juntos al Bailando por un Sueño, certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli en ShowMatch. Ante la posibilidad vigente de la cronista de participar, Ángel de Brito lanzó la propuesta de invitar a otro gran amigo de su colega, Marcelo Bonelli, quien en el noticiero de El Trece habló al respecto.

"¿Bonelli baila?", preguntó Ángel de Brito a Mercedes Ninci en un móvil realizado tras el fallecimiento de Oyarbide. La cronista le tiró flores a su amigo y aseguró: "Ay si. Baila, aunque no como Oyarbide. Marcelo es como mi hermano. Muy buen amigo". Ahí cayó la propuesta del conductor: "Vayan ustedes juntos cuando venga el folclore".

Ese fragmento fue utilizado por Jimena Grandinetti para encarar a Bonelli en el noticiero de El Trece: "Ninci dice que bailás muy bien". El periodista, lejos de achicarse, respondió: "Bailo, si, bailo, pero en pistas de baile. No acá, como Naza (su colega encargada de clima) que me quiere hacer bailar acá".

"A las pruebas me remito, jamás lo vi bailar a Bonelli en tres años", aseguró Grandinetti, pero no esperaba que Bonelli la confrontara por no incluirlo en salidas nocturnas: "Porque ustedes, en tres años, dijeron "vamos a ir a boliche" y nunca me invitaron. No me invitaron". Finalmente, a pesar de las risas, el conductor de A dos voces se sinceró con sus compañeros y admitió: "En realidad, soy medio maleta".

Mercedes Ninci reveló una sorpresiva propuesta de Oyarbide

Desde la puerta del edificio donde vivía Norberto Oyarbide, Mercedes Ninci hizo un repaso sobre los escándalos mediáticos más resonantes de la carrera del ex juez, que murió el miércoles pasado por una neumonía bilateral y tras estar internado durante dos meses. "Estuvimos 24 años haciendo guardia acá, además de todas las veces que lo íbamos a buscar a Comodoro Py. Acá no tenía como escaparse porque no tenía salida de auto, entonces lo agarrábamos siempre", recordó Ninci en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Pero la periodista reveló una sorprendente perlita sobre aquellos años en los que trataba con el ex juez: le propuso ir juntos al Bailando y ser pareja. "Él quería ir pero conmigo y yo le dije ‘mirá, a mi no me interesa ir al Bailando y menos con vos’. Yo no iba a tener como pareja a alguien tan polémico”, sumó la periodista del Grupo Clarín. "Así como en los noticieros lo criticábamos, a la noche nos hacía reír cuando se ponía un sombrero raro y bailaba", explicó Ninci ante la sorpresa de Ángel de Brito y sus angelitas.