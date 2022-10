Marcela Tauro vivió un desesperante momento al bajarse de un taxi

Marcela Tauro hizo un urgente pedido tras haberse olvidado objetos de alto valor en un taxi.

Marcela Tauro vivió un momento de gran desesperación al bajarse de un taxi y darse cuenta de que se había olvidado algo muy importante. La periodista contó su experiencia en el ciclo radial El Club del Moro (La 100, FM 99.9).

Luego de hablar sobre el conflicto entre Santiago del Moro y Catherine Fulop, Tauro interrumpió el tema de conversación para hablar sobre el desesperante episodio que vivió al bajarse del auto.

“Viajé en un taxi y después que bajé me di cuenta que había dejado un neceser con maquillajes míos y dos cortinas de cabello de diferentes tamaño”, contó la conductora. El problema es que aquellos apliques de cabello fueron hechos a medida por el famoso estilista Miguelito Romano, el peluquero que peina a Susana Giménez.

Además, se trataba de extensiones desmontables y de varios maquillajes caros y por los que Tauro sentía un gran apego personal. La periodista de mostró desesperanzada con la posibilidad de recuperarlos, pero aprovechó el espacio para pedirles a los oyentes que si de casualidad llegaran a encontrar sus pertenencias, se las hagan llegar.

Marcela Tauro hizo un filoso comentario sobre la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

Mirtha Legrand regresó a la televisión después de varios años alejada de su programa debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, para muchos televidentes su regreso no estuvo a la altura. "Yo esperaba otra cosa. ¡Yo amo a Mirtha! ¿Hace cuánto que no estaba en la tele? ¡Yo esperaba una fiesta!", opinó Marcela Tauro en Intrusos (América TV).

"Esperé Una ceremonia de la vuelta de ella ¡Que se lo merecía! La gente la esperaba una superproducción., pero el rating no fue bueno. Quien está festejando es la competencia, PH", sumó la panelista, en referencia al programa conducido por Andy Kusnetzoff. En este sentido, Tauro reconoció que esperaba que Mirtha obtuviera "9 o 10 puntos de rating" y que para que esto sucediera, los invitados debían ser otros.

"Para empezar esperaba otra mesa, más glamour. ¿Quieren que sea cruda? ¿Quieren que lo diga? ¡Lo digo! no estaba para ir al primer programa "El Puma" Rodríguez. Pero ¡Me ponen en una situación que lo tengo que decir yo y no lo dicen los demás! Yo hubiera llevado a un Tinelli, a Canosa, no sé a alguien que no veas en otro lado. También es cierto que no es fácil producir. ¡Pero es Mirtha! ¡Es la única mujer de esa edad que conduce en el mundo!", concluyó la panelista.