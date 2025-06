Luciana Rubinska contó la verdad sobre su pareja: "Diferencia de edad".

Luciana Rubinska rompió el silencio y decidió dar detalles de su vida personal con una contundente declaración. Precisamente, la famosa periodista habló de su relación amorosa y sorprendió al contar detalles del noviazgo que, en redes sociales, ya había generado gran polémica.

Pese a ser una persona muy expuesta mediáticamente debido a su crecimiento en el periodismo deportivo, Rubinska no suele dar muchos detalles de su vida personal. Sin embargo, recientemente decidió hablar de su actual relación con Juan Capurso, quien trabaja como productor y con quien tiene una amplia diferencia de edad. Ella tiene 42 años y él 28, una situación que, tras enamorarse "perdidamente", tuvo que trabajar mucho porque tenía muchos prejuicios.

"Tengo un momento, no sé si pensé eso por qué es un tono muy romanticón, que no nos caracterizamos. Fue cuando hacía poquito que nos conocíamos, y yo te dije ‘che, ¿a vos no te hace un toque de ruido el tema de la diferencia de edad?’, y me diste a entender que vos en la vida ibas para adelante, que no le diste ningún tipo de importancia ni trascendencia a que había una diferencia de edad considerable”, empezó por contar Rubinska en una entrevista que brindó con Perros de la Calle, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Urbana Play.

En esta misma entrevista, donde el joven aseguró que no está acostumbrado a la exposición ni está interesado en ser una figura pública, Rubinska reveló cómo luchó contra estos prejuicios. "La verdad es que primero me chocó un poco, pero desde el momento en el que pregunté por vos ya sabía, y nunca me resultó un impedimento. Me chocó que de repente mucha gente con la que no tengo tanta confianza se sentía en el lugar como para opinar, eso sí, me llamó la atención", sentenció.

Cuántos hijos tiene Luciana Rubinska: quiénes son y con quién los tuvo

Luciana Rubinska es una de las periodistas más reconocidas de la Argentina, tanto en el ámbito deportivo como en el político. Su carrera en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres la posicionó como una referente, no solo por su conocimiento del deporte, sino también por su capacidad para conectar con la audiencia. Además, se conoce que logró formar una familia, con hijos mellizos, a quienes destacó en sus redes sociales.

A pesar de su fama, Rubinska prefiere mantener un bajo perfil en su vida personal. Sin embargo, en algunas ocasiones, compartió momentos íntimos de su día a día, especialmente aquellos que involucran a sus dos hijos, Nicolás y Pedro, mellizos que nacieron en 2014 fruto de su relación con Lucas Ferreiro, un exfutbolista del ascenso argentino.

Luciana Rubinska conoció al exfutbolista Lucas Ferreiro, con pasado en equipos como Atlanta, Racing, Temperley y Olimpia (Paraguay), entre otros, durante su trabajo como periodista deportiva, mientras cubría partidos de la liga de ascenso. De esa relación nacieron Nicolás y Pedro, quienes hoy son sus fieles compañeros y seguidores en cada paso de su carrera. La periodista a menudo muestra en sus redes sociales cómo sus hijos, casi de nueve años, comparten su pasión por el fútbol, un vínculo que fortalece la relación entre madre e hijos.

De hecho, el 28 de septiembre de 2023, Luciana Rubinska publicó un extenso mensaje de amor para sus hijos mellizos con un recuerdo sobre el nacimiento de ambos: "Una madrugada como la de hoy, rompía bolsa. En los embarazos gemelares no hay que esperar las contracciones asi que de raje nos fuimos para el sanatorio. Me acuerdo y me emociono. Tengo presente cada minuto, hasta lo que hablaba el obstetra con su equipo mientras asomaba primero Nico y un minuto después, Pedrito". Y agregó: "El día más feliz de mi vida, sin imaginar el difícil y hermoso arte de ser mamá. Pasé por todos los momentos y estados. Los primeros años sí que fueron difíciles, pero mi sonrisa muchas veces ocultó esos dolores".