Lourdes Sánchez contó cómo fue estar al borde de la muerte: "Esas miradas"

La bailarina reveló los momentos drásticos por salud que vivió. Lourdes Sánchez habló de las tres veces en las que estuvo cerca de la muerte.

Lourdes Sánchez habló sobre los tres momentos de su vida en los que estuvo cerca de la muerte y contó cómo los superó. La bailarina y conductora de televisión abrió su corazón sobre los problemas de salud que ha enfrentado desde su niñez.

"Tenía 5 años, no me acuerdo el nombre científico de lo que tuvo, pero era algo en los riñones por lo que no me podía moverdurante 10 días. Tenía que estar sentada sin bajarme de la cama", comenzó su relato la exbailarina de Bailando por un sueño en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. "A los dos años, yo había arrancado acrobacia, y en el colegio les mostré a mis amigas cómo se hacía la medialuna. Termino de hacerla, toca el timbre para entrar de nuevo al curso y siento que se me cierra la mano sola", agregó Sánchez.

"Voy a la señorita, le digo y de repente se me empieza a dar vuelta el brazo solo. Era como un ataque de epilepsia sin serlo, como una convulsión", continuó su relato Lourdes, quien recordó que en aquel momento todas sus compañeras de cursos estaban estupefactas y asustadas ante lo que veían. "Nunca me voy a sacar de la cabeza esas miradas", soltó la artista. Y agregó: "Me llevan a la secretaría, viene mi mamá corriendo desesperada y ahí empezamos a hacer un montón de estudios".

Sánchez contó que se hizo estudios en su cerebro y fueron enviados a México para que los analicen. "Antes de enviarlos, acá me habían diagnosticado un aneurisma. Mi mamá me llevó a una monjita para que me cure. Y cuando llegaron los estudios de México, los médicos dijeron que no tenía nada", añadió la celebridad. "Fue la monjita para mí, estoy segura", reflexionó.

En 2018, Lourdes tuvo una infección en los ovarios y su salud estuvo en grave estado. "Yo entraba al quirófano de urgencia para sacarme un quiste. Eran 40 minutos y la operación duró más de 3 horas porque se enocntraron con otro panorama ahí", soltó y contó que los médicos le dijeron a "El Chato" Prada, su pareja y padre de su hijo, que iban a tener que sacarle las trompas de falopio para salvarle la vida.

La reflexión de Lorudes Sánchez tras atravesar situaciones límites

"Estuve una semana internada en esa clínica y te juro que, cuando salí, sentir el sol ya era un montón", concluyó Lourdes sobre cuánto más valora los detalles de la vida tras sus duras experiencias.