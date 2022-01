Lourdes Sánchez estuvo al borde de la muerte: "Me pone la piel de gallina"

La bailarina contó en detalle cómo vivió el dramático episodio que casi termina con su vida.

Lourdes Sánchez, popular bailarina de ShowMatch y pareja de Pablo "El Chato" Prada, abrió su corazón en una reciente entrevista y contó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando estuvo al borde de la muerte y tuvo que ser intervenida de urgencia.

Entrevistada por Pampito en el programa Soy tan biutiful, la bailarina recordó aquel episodio en el que debió ser internada por una infección que afectó varios de sus órganos. “Me asusté mucho”, deslizó la pareja del Chato Prado.

“Es la típica de cuando escuchás estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera. Todavía recuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que me pegó el sol y agradecí, que te toque el sol en la cara, mirar al cielo, las nubes…. Lo cuento y me da piel de gallina. Estar caminando en la calle, una cosa totalmente común, y que lo hacemos todos los días, lo valores de otra manera, sin dudas. Estuve como diez días, fueron bastantes porque, encima, después de la operación me sentía muy mal”, recordó Lourdes.

Lourdes Sánchez tras su operación.

La pareja del Chato Prada ingresó al hospital debido a que todo la "hacía sentir mal" y confesó que jamás pensó que el desenlace sería tan grave. "Entré pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero. Me tuvieron que extirpar las trompas de falopio y el apéndice”, detalló.

"Fue duro, y más para las personas que estaban ahí porque yo ni me enteré. El Chato fue el que peor la pasó porque tuvo que tomar la decisión y le dijeron que le tenían que hacer eso a su mujer y que tenía que autorizarlos. Y le decían que si no me sacaban las trompas me moría”, cerró Sánchez, en cuanto al papel importante que jugó el productor en aquel momento de su vida.

La angustiante charla que Lourdes Sánchez tuvo con su hijo

Lourdes Sánchez se expresó sobre una difícil charla que debió tener con su hijo, Valentín, debido a una consulta del niño. Después de tres años del fallecimiento de su íntima amiga, "La Floppy", quien era conocida popularmente por ser la asistente de Lizy Tagliani, la bailarina debió explicarle al nene qué significa la muerte.

"Nos empezó a preguntar mucho por la muerte. Tiene esas preguntas que me dejan sin respuesta", reveló la ex participante de Bailando por un sueño. "Valen se re acuerda de 'La Floppy', me preguntó, le expliqué que se había ido al cielo y a partir de ahí todo el tiempo me pregunta por el tema", continuó la pareja de Pablo "El Chato" Prada, productor de Showmatch. "El otro día mi perra estaba medio mal y enseguida Valen me preguntó: '¿Se va a ir al cielo como La Floppy?'. Ahora cae más sobre el tema de cuando las personas se van", cerró sobre cuán presente está "La Floppy" en su hijo.