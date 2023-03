Los requisitos íntimos de Julieta Poggio para ver a su novio en Gran Hermano

Julieta Poggio está a punto de reencontrarse con su novio después de cinco meses: sus exigencias para la producción.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), reveló cuáles son sus requisitos para intimar con su novio Lucca Bardelli, quien está a punto de ingresar a la casa más famosa del país para visitarla durante algunas horas.

Julieta se mostró muy entusiasmada por la posible visita de su novio, a quien no ve desde hace cinco meses. Sin embargo, les dijo a sus compañeros que si eso llegara a suceder, le gustaría tener un momento de intimidad con su pareja, pero solo si la producción cumple con todas las exigencias que tiene en mente.

La bailarina manifestó en más de una ocasión que apenas se encuentre con su novio, probablemente no aguante las ganas y se abalance sobre él, sin importar la presencia de las cámaras filmándolo todo. Julieta enumeró, durante una charla privada con Nacho Castañares, los pedidos que le haría a los productores para concretar ese momento de pasión.

"A mí que me pongan una cama, pétalos de rosas, unas velas... Que me lo traigan en una cama de dos plazas, luces rojas, un espejo...", soltó Poggio, con una risa tímida. "Si traen a Lucca, va a venir con tu mamá", opinó Nacho, pensando en que probablemente la producción tomará medidas para evitar mostrar en cámaras. "¡Y música de ambiente!", concluyó Julieta.

Los rumores de infidelidad de Lucca Bardelli a Julieta Poggio

Lucca Bardelli fue acusado en reiteradas ocasiones de haberle sido infiel a Julieta Poggio. Recientemente, se filtraron chats del joven con Rocío Galera, una reconocida influencer que cuenta con más de 90 mil seguidores en Instagram, quien publicó el intercambio de mensajes que habrían mantenido por la red social.

La influencer grabó la pantalla y mostró el chat, en el que se puede ver un mensaje de Lucca diciéndole: "Bebé, me volvés loco". "Creo que ya fui clara con vos. Vos tenés novia, encima es una diosa, Juli. Ya lo hablamos, respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer", le responde Rocío en el siguiente mensaje. Sin embargo, el novio de Poggio le sigue insistiendo.

"No es que no tenga códigos, lo que veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo caliente que está", le dice Lucca en otro mensaje, en referencia a Marcos Ginocchio. "Este es un chamuyero, después sube que 'la ama' para colgarse de su fama y desde que Ju entró a GH que la engaña", se quejó la joven. Bardelli no dio declaraciones sobre este tema en puntual, pero días después, dijo que se inventan muchas cosas sobre su relación con Julieta y que nada de lo que se dice es cierto.