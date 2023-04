Los participantes de Gran Hermano debutarán en Masterchef: cuando será y quiénes estarán

Algunos de los participantes más importantes del reality show de convivencia formarán parte del ciclo gastronómico. Cuándo se emitirá este programa.

Luego del éxito que supuso Gran Hermano en la pantalla de Telefe, el canal tomó una importante decisión para mantener el rating del reality sucesor, Masterchef Argentina. Según se pudo ver en redes sociales, pronto se encontrarán en vivo los participantes de ambos programas.

Según adelantaron algunos de los participantes de Gran Hermano, ciclo que lideró el rating en el último trimestre del 2022 y el primero del 2023, la producción de Masterchef los invitó a hacer una participación especial en el ciclo de gastronomía. Es decir que tendrán que demostrar sus habilidades culinarias para ayudar a los concursantes.

Cuándo se emitirá el programa de Masterchef con los participantes de Gran Hermano

Según demostraron los participantes de Gran Hermano en sus redes sociales, este programa especial se emitirá este lunes 17 de abril a las 22:45 horas.

Este capítulo especial fue grabado en las últimas semanas, ya que cuenta con la presencia de algunos de los finalistas, quienes estuvieron dentro de la casa hasta fines de marzo.

Qué participantes de Gran Hermano estarán en Masterchef

Según se pudo ver en historias de Instagram, los participantes invitados al ciclo de gastronomía son Julieta Poggio, Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio.

Los participantes de Gran Hermano debutarán en Masterchef.

Denunciaron robo en MasterChef: tensión en Telefe

Wanda Nara vivió una incómoda situación en Telefe por una disputa en Masterchef Argentina, el reality que conduce. Dos concursantes del programa que se basa en una competencia de habilidades culinarias tuvieron un picante cruce en vivo.

"¿Pudieron conseguir todo lo que necesitaban?", preguntó Nara a los participantes de MasterChef cuando volvieron del mercado. Todos aseguraron que habían agarrado todo, pero Rodolfo soltó una fuerte queja al respecto que terminó en una tensa discusión con su compañera Candelaria.

Rodolfo: "Me robaron toda la proteína".

Wanda: "¿Quién te robó?".

R: "No, bueno. No me robaron..., se adelantaron a tomar la proteína".

Candelaria: "Ay, a él siempre le pasa algo".

R: "Bueno, no importa".

C: "A él siempre algo le falta. Le faltó la harina, le faltó esto, le faltó lo otro".

R: "Mientras no me falte la decencia".

"Rodolfo es muy quejoso", enunció Candelaria en la sección de declaraciones que hacen los participantes después de haber grabado la competencia del día. De ese modo, se pudo ver una disputa que parece no haber acabado entre estos dos concursantes de Telefe.