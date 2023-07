Lo quemó en América TV: Marina Calabró contó lo que NADIE SABÍA del anuncio de LANATA por Wanda Nara y lo HUNDIÓ

La panelista reveló cómo fueron los minutos previos a la filtración del diagnostico de Wanda Nara que hizo el periodista del Grupo Clarín.

Jorge Lanata se volvió el blanco de todas las críticas luego haber afirmado que Wanda Nara tenía Leucemia. La actitud del periodista fue recibió un repudio unánime, pero en las últimas horas Marina Calabró contó cómo fueron los minutos previos al inicio del programa de Radio Mitre en donde se hizo la revelación.

El hecho ocurrió el pasado viernes, el día siguiente a la internación de la conductora de MasterChef en el Sanatorio de Los Arcos, y tras los dichos del conductor, la panelista no dudó en salirle al cruce: "Si no hay un parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera". Ahora, se atrevió a contar el destrás de escena.

El operador del Grupo Clarín fue repudiado por varias figuras del medio, como Beto Casella y la Negra Vernaci, pero también recibió fuertes críticas de los familiares de Wanda. Es así que La actitud de Lanata sigue siendo tema de debate y desató un fuerte ida y vuelta entre el panel de A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzoco en América TV.

Marina Calabró contó el detrás de escena del polémico anuncio de Lanata por la salud de Wanda Nara

De hecho, Marina Calabró intervino en la discusión y le envió un mensaje a su colega Diego Esteves para contar el entretelón de la decisión del conductor de Periodismo Para Todos. "Yo no llevé ningún diagnostico. Lanata averiguó por la suyas", remarcó la hermana de Iliana para volver a despegarse del presentador.

"De hecho me explica que la productora general del programa le preguntó si ella pensaba dar el diagnostico", sostuvo Esteves. "Si no hay parte médico o un textual de la familia, no pensaba confirmar el diagnostico", remarcó Marina e indicó que la información la tenían varios periodistas.

Según reveló, habló al respecto con Ángel de Brito y Adrián Pallares, ya que todos estaban al tanto de los problemas de salud de Wanda. Sin embargo, todos coincidieron en que no iban a compartir la información sin la autorización de la conductora de MasterChef o hasta que no haya un parte oficial.

Marcelo Tinelli se quebró al hablar de Wanda Nara y destrozó a Jorge Lanata

La salud de Wanda Nara es el tema de interés mediático del momento y luego de las repudiables declaraciones de Jorge Lanata -quien filtró en un su programa de Radio Mitre un diagnóstico médico sin consentimiento de la familia de la empresaria-, Marcelo Tinelli rompió el silencio y se mostró conmovido por la situación.

Con motivo de la previa del Bailando 2023, Tinelli ingresó al estudio de Intrusos y cuando Florencia de la V le pidió una opinión sobre el delicado momento que atraviesa la conductora de MasterChef, el conductor se emocionó y contó una historia de su pasado: "Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, una esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se debe joder. Hay un límite ahí. Lo escuchaba a Jorge ayer y no estaba de acuerdo. Me acuerdo que fue una tapa de Noticias que salió en una página del diario La Nación....y se me viene la imagen de mi vieja".

"En casa se compraba el diario La Nación y en ese momento viene ella con la tapa y me muestra el título que decía 'El éxito de Tinelli: El padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia'. Me emociona porque vino mi mamá y me dijo '¿yo tengo esquizofrenia?'. No sabia que decirle. Hasta el día de hoy lo tengo atragantado", agregó Tinelli, con la voz totalmente quebrada.

Luego, Tinelli cargó contra el operador del Grupo Clarín y sus dichos en Periodismo Para todos. "Lo escuchaba a Jorge, a quien lo respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo, para nada. Al contrario de cuando él dice 'empatizás más con la persona que tiene eso', atrás de eso están los cinco hijos que tiene Wanda, de los juegos con Lolo en Qatar. ¿Y si los chicos no sabían? (...) Que fuerte que con la enfermedad no se pueda tener un límite (...) Es un límite que es difícil traspasarlo", le reprochó y concluyó: "No da. Y ratificarlo es lo peor. Hubiese sido mejor decir 'me equivoqué'".