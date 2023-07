Quebrado hasta las lágrimas, Tinelli destrozó a Lanata por Wanda Nara: "Es lo peor"

El nuevo gerente artístico de América TV se quebró hasta las lágrimas al hablar del difícil momento de salud que atraviesa Wanda Nara y la funesta reacción que tuvo Jorge Lanata de revelar un diagnóstico médico sin consentimiento de la familia.

La salud de Wanda Nara es el tema de interés mediático de todos los magazines de la televisión y luego de las repudiables declaraciones de Jorge Lanata -quien filtró en un editorial de PPT (El Trece) un diagnóstico médico sin consentimiento de la familia de la empresaria-, Marcelo Tinelli rompió el silencio y se mostró conmovido por la situación. "Se me viene la imagen de mi vieja", reveló, con la voz quebrada.

Con motivo de la previa del Bailando 2023, Tinelli ingresó al estudio de Intrusos (América TV) y cuando Florencia de la V le pidió una opinión sobre el delicado momento que atraviesa la conductora de MasterChef (Telefe), el conductor se emocionó y contó una historia de su pasado: "Mi mamá una vez se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, una esquizofrenia, a través de una tapa de Noticias. Yo hice juicio en ese momento y sentí que con la enfermedad no se debe joder. Hay un límite ahí. Lo escuchaba a Jorge ayer y no estaba de acuerdo. Me acuerdo que fue una tapa de Noticias que salió en una página del diario La Nación....y se me viene la imagen de mi vieja".

"En casa se compraba el diario La Nación y en ese momento viene ella con la tapa y me muestra el título que decía 'El éxito de Tinelli: El padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia'. Me emociona porque vino mi mamá y me dijo '¿yo tengo esquizofrenia?'. No sabia que decirle. Hasta el día de hoy lo tengo atragantado", agregó Tinelli, con la voz quebrada y a punto de llorar.

La lapidaria crítica de Marcelo Tinelli a Jorge Lanata

Además, Tinelli arremetió contra Jorge Lanata y sus dichos en PPT y le reprochó: "Lo escuchaba a Jorge, a quien lo respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo, para nada. Al contrario de cuando él dice 'empatizás más con la persona que tiene eso', atrás de eso están los cinco hijos que tiene Wanda, de los juegos con Lolo en Qatar. ¿Y si los chicos no sabían? (...) Que fuerte que con la enfermedad no se pueda tener un límite (...) Es un límite que es difícil traspasarlo".

Por último, el conductor que se prepara para debutar en el Grupo América remarcó que la tapa de Noticias "destrozó a mi vieja" y fulminó a Jorge Lanata, quien responsabilizó a los periodistas de espectáculos por los errores que él cometió: "No da. Y ratificarlo es lo peor. Hubiese sido mejor decir 'me equivoqué'".