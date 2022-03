Leo García se metió en el escándalo de Jorge Rial: “Estoy con vos”

Leo García se involucró en la polémica entre Jorge Rial, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: a quién defendió.

Desde hace semanas, Jorge Rial protagoniza un escándalo mediático a raíz de las peleas públicas que tuvo con varios colegas de la farándula, como Marcela Tauro, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Carmen Barbieri, entre muchos otros. Ahora, el cantante Leo García lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales al respecto y dejó en claro de qué lado está.

Todo comenzó cuando salió a la luz que Rial estaba atravesando una separación con su esposa, Romina Pereiro. A pesar de que él no quería hacer pública su crisis matrimonial, varios periodistas de espectáculos, como Barbieri, Pallares y Lussich, trataron el tema en sus programas. Ante esto, Rial se enfureció y comenzó una pelea interminable.

En medio de todo este escándalo, Leo García, quien aparentemente mantiene una amistad con Rial, le brindó su apoyo. Sin embargo, cuando su tweet comenzó a generar repercusión lo terminó eliminando. “¡Jorge Rial, estoy con vos! Te conozco de las veces que fui a tu programa y me diste buena vibra siempre”, expresó en uno de sus tweets.

“Además de dar respuestas por aquí muy amablemente, como periodista sos impecable. Y sos el Rey de la clase de periodismo que hace sacar todo del entrevistado”, agregó en otro de los posteos. En respuesta y a modo de agradecimiento, Rial citó el tweet y le escribió: “¡Gracias, amigo!”.

Tweet de Jorge Rial citando a Leo García en medio de la polémica.

Entre los comentarios, varios internautas aprovecharon la situación para agredir a ambos. “Poné todos los mensajes, los buenos y los malos, y nos fijamos si la gente te quiere. ¿O no, Jorgito? ¡Todos sabemos que sos una bosta!”, le respondió un usuario, mientras otros expresaron cosas como “son patéticos los dos” y “debe ser el único que te quiere”. A las pocas horas, García terminó borrando el posteo.

El cruce entre Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y Jorge Rial

Justo el día en el que Lussich y Pallares estrenaron su nuevo programa, Socios del Espectáculo, Rial habló sobre ellos en su programa de radio, Argenzuela (Radio 10), y los destrozó a modo de venganza después de que ellos hablaran sobre su divorcio con Romina. En su descargo, el conductor expuso que Pallares le había sido infiel a su esposa y aseguró que tenía “chats, fotos y videos” que respaldaban sus dichos.

Tras esta situación, Lussich dijo que lo que había hecho Rial fue “imperdonable, doloroso” y hasta un acto de “maldad”, especialmente por haberles arruinado el día de estreno de su programa. “Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más. Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo”, expresó, en diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez).

“Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que hizo en su programa de radio fue gravísimo e imperdonable. No esperó que saliéramos del aire para hacer semejante maldad. Acabábamos de debutar. A Adrián le llega un mensaje a su teléfono y empezó a transpirar. No por la credibilidad de lo que se estaba diciendo, sino por la traición”, cerró Lussich.