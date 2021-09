Leo García detalló la golpiza homofóbica que sufrió: "Tengo el mentón roto"

Leo García aportó detalles de la paliza homofóbica que padeció en General Rodríguez, donde vive. "Tengo el mentón todo roto", puntualizó, y reconstruyó paso a paso todo lo ocurrido.

Leo García habló en Intrusos (América TV) acerca de la brutal golpiza homofóbica que sufrió en el bar "El gran capitán" de General Rodríguez, la localidad en la que vive en la provincia de Buenos Aires. El cantante, dio detalles del lamentable episodio que sufrió y reveló cómo se encuentra de salud.

"Borré los videos porque no estaban buenos, estaba inconsciente", reveló con relación a la gran cantidad de filmaciones que había publicado con la cara totalmente ensangrentada en su cuenta oficial de Instagram (@leogarciaartista). "Si digo que me pegaron por ser put..., rápido dicen que lo uso como excusa, pero hoy me llamó la gente del Inadi", profundizó el cantante argentino de 50 años que fue agredido por un grupo de hombres luego de que se le insinuara a uno de ellos mientras tomaban algo en ese sitio.

"Después de los golpes estaba tan chiflado que no me acuerdo mucho, la verdad. Había tomado un poco de cerveza y nada más, no estaba drogado como están diciendo algunos. Lo cierto es que me insultaron y pegaron", se defendió el famoso músico en el programa de televisión que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. "Igual, quiero aclarar que los del lugar no tienen nada que ver, siempre son muy buena onda", profundizó el protagonista.

"Estoy bien, estoy confundido, estoy raro. Me vine a vivir a un pueblo tranquilo, con gente con la que me relaciono muy bien, pero esto sucedió en un contexto en el que la gente estaba alcoholizada. Cuando fui al kiosco fue con la idea de comprar agua, yo no soy agresivo", siguió Leo García. "Sentí que me habían invitado a una mesa, otro vino y me empezó a agredir. En la cámara que me mostró la Policía se ve que vienen y me pegan directamente", explicó. "La primera que me pegaron fue en el mentón, lo tengo todo roto", puntualizó.

Cuando las panelistas Paula Varela y Marcela Baños consultaron a Leo García acerca de los detalles de una noche violenta, él se limitó a decir que no se acordaba mucho tras las trompadas recibidas, aunque aseguró: "Me dijeron ´sos un put... de m...´". Entonces, al escucharlo atentamente, Varela dijo "ay no, ¡qué espanto!" y Virginia Gallardo opinó: "Para los que no lo conocen, Leo es una muy buena persona, no vale la pena que estés mal ni nada".

Así quedó el artista Leo García luego de que lo golpearan en un bar por ser gay,.

Qué pasó con Leo García

El propio músico dio a conocer a través de las redes sociales lo que le había ocurrido y, muy apenado, dejó mensajes muy tristes en Instagram, aunque luego eliminó casi todas esas publicaciones en las que había adjuntado las imágenes con su rostro dañado y los videos: "Mi barrio. Miren cómo me pegaron los contras. Gracias. Prefiero morir. Así me dejaron y no es para tanto. Ya fue, ya fue todo. Estas heridas me las hicieron por nada, o sea no voy a culpar a nadie, pero me pasó por ser gay".

"Así me dejaron donde vivo y me la banco #generalrodriguez. Vivo en #generalrodriguez y no merezco ser tratado así por ser un cantante más. Sigo viviendo. Esto no es filtrado, es para que sepan lo que nos pasa, sólo eso. ¡Quedó bien claro que la vida de Leo García no le importa a nadie! Gracias", había continuado.

Entonces, profundizó: "Me pegaron por mi sexualidad en #generalrodriguez sin manifestarla, sólo siendo yo y yo siendo un ciudadano ejemplar. Rodríguez es y debe ser de avanzada. Hoy, yo y otros de mi estilo tenemos miedo de salir porque un tipo sin cultura nos puede matar. No borro nada y, si la próxima es un tiro, que sea bien pegado, me lo merezco". Además, pareció casi resignado: "Ya fue todooooo. No quiero seguir más".

"La homofobia en este país no para, no importa quién gane o pierda. No voy a ir al hospital, no pueden hacer nada. Yo voy a seguir tocando. El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. ¿Qué importa quién ganó o perdió? La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme", sentenció cuando sacó a la luz lo que le había ocurrido.