Le dijo que "no" 3 años a Tinelli y ahora se suma al Bailando en América TV: "Hablamos"

Una figura del programa del conductor bolivarense vuelve al ciclo en América TV. Marcelo Tinelli recibe a una histórica personalidad de Showmatch en su programa.

Marcelo Tinelli tendrá en la nueva versión de Showmatch en América TV a una figura histórica del ciclo que en los últimos años se mostró alejada del conductor. El presentador oriundo de Bolívar logró sumar a su equipo a la mujer que le dijo que no en 2021, después de décadas de ser parte del ciclo.

La icónica locutora de Showmatch, Marcela "La Enana" Feudale, se alejó del ciclo después de la pandemia por miedo a contagiarse y de esa manera contagiar a su madre, quien vivía con ella. De esa manera, la comunicadora no está presente en los ciclos de Tinelli desde el 2019 y por ese motivo es un acontecimiento el regreso de su voz a Showmatch en su primera versión en América TV.

"Va a estar este año nuevamente Marcela Feudale. No va a estar bailando sino locutando", informó Ángel de Brito en alusión a la incorporación de Feudale en Showmatch. Actualmente, la profesora de historia trabaja como panelista de LAM desde hace meses, por lo que estaba presente en el estudio y contó en primera persona que siente por volver a ese ciclo. "Hoy a la tarde hablamos y está todo ok. Vamos a ir corriendo con Ángel para llegar al estudio", soltó Marcela a modo de humorada.

El escándalo en LAM por una denuncia de robo de Marcela Feudale

La locutora, junto con Estefanía Berardi y Mónica Farro, denunciaron que les faltaban las tarjetas de sus carteras después de salir del estudio de LAM. Como el hecho se dio el día que Morena Rial había acudido a una entrevista al ciclo de Ángel de Brito, las redes sociales se llenaron de especulaciones que aseguraban que la joven influencer era la autora del delito. Como consecuencia, en LAM trataron ese tema y Rial hija dio su versión de los hechos a través de un audio.

"Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé… Me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo", sentenció Morena en un audio que dio a conocer De Brito. Y sumó: "Me escribió todo el mundo, me mandan tiktoks diciendo que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura, amiga! O sea, que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo le haya ‘choreado’ la tarjeta a alguien. No entra en ninguna cabeza".