Le dijo a Guido Kaczka que se parecía a Zaira Nara y nadie le creyó

Una participante no logró su cometido en el programa de El Trece y se generó un tenso clima.

Guido Kaczka vivió un incómodo momento en pleno programa, por una participante que se animó a la puerta de los parecidos y afirmaba que su fisionomía se asemejaba a la de Zaira Nara. El conductor de televisión trató de remar el momento en vivo pero la tensión se pudo palpar de todos modos.

"¿Lo sacaste?", preguntó la joven, pero el presentador del ciclo no se animó a arriesgar el nombre de una famosa. "No, no quiero decir, porque después digo..", explicó la ex pareja de Florencia Bertotti y su participante insistió: "Es fácil".

Ante la no respuesta de Kaczka, la joven alusión a cuán reconocible era la famosa a la que se parecía: "Me lo dicen bastante. A veces no saben mi nombre y me llaman por mi parecido, que no lo voy a decir". "Es muy espectacular ella, locutor. Estoy pensando en todas las personas espectaculares", respondió Guido.

Cansada de esperar una reacción por parte de los presentes en el estudio de televisión y no conseguirla, la participante decidió revelar quién era la personalidad del espectáculo a la que se parecía: "¿Lo digo? Zaira". "Zaira Nara, sí, a ver a Zaira Nara. Sí, sí, es Zaira Nara. No, cuando lo dijiste sí, es parecida a Zaira Nara, total", respondió Guido.

Guido Kaczka sobre el éxito en la televisión

El actor se refirió a cómo se toma las marcaciones de audiencia que hacen sus programas televisivos: "No tiene que tratar de que ande lo mejor posible, pero también hacer que el programa esté bueno. No lo vivo como una cosa tan extrema, ni para un lado ni para el otro. Obviamente quiero que funcione bien, más vale, y con el cambio de horario, el canal busca lo mismo que todos los canales. Nosotros, los conductores y las productoras, acompañamos ese proceso y tratamos de que funcione".

"Si la gente mira mucho un programa, mejor. Yo estoy contento en general con lo que vamos haciendo en Kuarzo, con sus más y sus menos, las cosas están bien trabajadas y hago lo que me gusta. Yo tiendo a tratar de criticar lo menos posible a la televisión. A no enojarse uno, a tratar de mejorar. Uno puede hablar mal de la televisión o ponerse a pensar en lo que uno hace, y que tiene que hacer lo mejor posible", cerró el ex presentador de El Último Pasajero, sobre su manera de proceder en la industria televisiva.