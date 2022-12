Laurita Fernández frenó todo en El Trece y cruzó a su novio: "Es maldad"

La conductora no pudo asimilar una situación ocurrida en su programa y estalló en vivo.

Laurita Fernández ya no oculta su noviazgo con Claudio "Peluca" Briasco, reconocido productor de El Trece. Aun así, este vínculo no impide que la conductora le haga planteos en vivo por situaciones que suceden en su programa y con las que no está de acuerdo.

De esta manera sucedió en emisión de Bienvenidos a Bordo del 28 de diciembre, cuando la conductora guiaba a un participante por el juego de "Las puertas del dinero". Una vez que el hombre eligió mal y se le descontó una importante suma de su pozo acumulado, Laurita explotó contra su pareja.

"Ahora, hoy lo que hizo Peluca es de malo eh”, lanzó la conductora, y agregó: “Mirá este camino, esto es maldad, esto es maldad, todos del mismo lado. El tema es qué hizo al final, en el último paso”.

Adrián Suar levanta a Laurita Fernández y ya tiene reemplazo

Adrián Suar se encuentra en plena etapa de cambios de cara el 2023 y están anunciadas varios bajas de programas importantes, como es el caso de Bienvenidos a Bordo, conducido por Laurita Fernández. Pese a esto, parece que el gerente de programación de El Trece levanta el ciclo antes de lo pautado y ya tiene a su reemplazante.

La actualidad de El Trece está marcada por varios cambios en la programación habitual. En este contexto, Adrián Suar toma las riendas del asunto, aunque con una novedad que sorprendió a todos. Los últimos programas de Laurita Fernández iban a ser a fin de año, pero parece que será antes.

La información fue brindada entre el periodista Nacho Rodríguez y la cuenta de Twitter Televisador. "¿Levantamiento de programa de tele antes de lo pensado?", anunció el portal de espectáculos, mientras que horas más tarde, el comunicador lo terminó de confirmar a través de la misma red social.

Aún no se sabe cuándo son los últimos minutos al aire de Laurita Fernández, pero se filtró quién será su reemplazante. Se trata de Nicolás Magaldi, quien llega a la pantalla de El Trece. Su último roce en televisión fue este año, cuando estuvo al frente de Nosotros a la Mañana cuando "El Pollo" Álvarez se tomó vacaciones.