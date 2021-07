Laurita Fernández enfrentó los rumores sobre el final de su programa: "la televisión está difícil"

La conductora habló de las versiones sobre el final de su programa en El Trece por las bajas mediciones en el rating.

El Trece atraviesa uno de sus peores momentos con fracasos en el rating cada vez más recurrentes y El club de las divorciadas es uno de los programas que evidenció tal crisis. Tanto es así que comenzaron a circular rumores sobre el posible final del ciclo, pero la conductora Laurita Fernández enfrentó las versiones.

“El día a día de mi programa trato de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. También hablar de la actualidad y de todo lo que sucede, lo obliga a uno a estar a tono…”, comenzó Laurita en diálogo con Intrusos en el Espectáculo. “Y ahí estamos, luchándola. No miro el minuto a minuto en el programa, pero nunca porque me condiciona para bien y para mal. La televisión está difícil”, observó la bailarina.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, las autoridades del canal están evaluando dar de baja el programa que produce Martín Kweller. Desde que comenzó El club de las divorciadas atravesó todo tipo de polémicas: no sólo por lo inconcluso de su formato sino por la banalidad con la que tratan ciertos temas, la renuncia de panelistas o, incluso, el origen de las personas que se presentan y que estuvieron en otro programas con historias de vida completamente diferentes.

En este sentido, Laurita reflexionó: “Me da mucha risa porque hablan de los cambios del programa, y es verdad. Empezamos, por ahí, haciendo un tipo de programa, contando un tipo de historias que, después, fue mutando". “Y para mí, también, me obligó a ir adaptándome a esas cosas. De pronto, encontrarme haciendo algo que no esperaba hacer, desde cosas mas fuertes, más trágicas, más lúdicas…”, agregó.

En este sentido, sobre la competencia con Telefe, observó: “Puntualmente, es inevitable hablar de las novelas turcas que la rompen cada vez más y no lo puedo creer. Yo ya ni se todos los nombres que hay, con todo el respeto lo digo, a la gente les gustan”.“Y es difícil salir a batallar contra eso. Pero no quiere decir que no vamos a pelearla, que no vamos a salir a buscar el mejor programa posible. Me preguntaron si se levanta el programa en algún momento de agosto…”, se sinceró.

A los rumores sobre el final del programa de Laurita Fernández se les sumó la versión de que sería reemplazado por un programa llamado "Hogar dulce hogar" que sería conducido por la actriz Eleonora Wexler. Al respecto, la conductora de El club de las divorciadas informó: "La verdad es que no me dijeron nada. Es difícil el horario, no es por justificar absolutamente nada, lo sabíamos desde el día uno".