Laurita Fernández, a un paso de abandonar El Trece definitivamente

La conductora estaría complicada con algunas situaciones laborales y podría soltarle la mano al canal.

Luego de un tiempo frente a la conducción de Bienvenidos a Bordo, Laurita Fernández podría soltarle la mano definitivamente a El Trece. La famosa bailarina trabaja para el canal de Adrián Suar hace varios años, pero una nueva oferta laboral podría finalizar con este vínculo.

Fernández tomó el lugar de Guido Kaczka en el ciclo de entretenimiento hace unos años atrás y, desde entonces, los números de rating del programa de la tarde se mantuvieron bastante estables. Sin embargo, ahora la conductora decidió aceptar un compromiso laboral que le requiere muchas horas de dedicación, motivo por el que peligra su continuidad en el canal.

Precisamente, Laurita está a punto de estrenar Matilda, una obra de teatro inspirada en la famosa película infantil. Al tratarse de una puesta en escena multitudinaria, con bailarines incluidos, los ensayos requieren muchas horas de compromiso, por este motivo, el Diario Show confirmó que la artista podría abandonar sus horas de grabación en El Trece.

Por su parte, Laurita Fernández aún no dijo nada al respecto y sigue manteniendo en pie ambos trabajos. Por otro lado, en diálogo exclusivo con El Destape, adelantó su entusiasmo por el próximo estreno teatral: "Está buenísimo no quedarnos solamente en la concepción del cuento clásico con la princesa y el príncipe que se dan un beso, vencen a la bruja malvada y fin. En esta versión de la clásica historia de Matilda, a ella la tratan mal sus papás y la directora, y así y todo logra ser una mujer con la iniciativa y valentía que quizás mi personaje, la Señorita Miel, no tiene al principio".

Guido Kaczka reveló la verdad del romance de Laurita Fernández y Peluca: "Armaron su mundo"

Guido Kaczka habló sobre la relación de Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca, miembro de ciclo Bienvenidos a Bordo. El fundador del programa de El Trece se refirió a ese romance después de rumores en los medios de un supuesto enojo del conductor por ese vínculo.

"La tuvimos a Laurita Fernández el otro día y le pregunté a ella y me dijo que le consulte a los protagonistas en relación a una supuesta molestia que habrías tenido vos por haberte enterado del romance entre Laurita y Peluca por la tele", enunció Luli Fernández en Socios del Espectáculo. Y Guido respondió: "No, al revés, la alegría que se conocieron".

Kaczka se mostró contento por la relación de Laurita y Claudio y dio detalles al respecto: "Ellos están muy bien, Peluca junto con Laurita armaron su mundo y también en su programa. Lo hablamos mucho con Martín (uno de los productores de Los 8 Escalones), hay muy buenos productores en Los 8 Escalones, se necesita de productores de contenido, de preguntas. Lo más importante son las preguntas y Peluca está a full defendiendo un programa que es de la tarde, que además lo viene defendiendo junto con Laurita hace mucho tiempo en un contexto difícil".