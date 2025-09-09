Lali destrozó a La Libertad Avanza tras perder las elecciones.

Lali Espósito hizo delirar a sus fanáticos con sus recientes funciones en Vélez, donde llamó la atención tanto el estreno de su nueva canción "Payaso" como el gesto que ha realizado en reiteradas oportunidades: haciendo un tres con los dedos, en alusión al 3% que presuntamente Karina Milei se queda de las fortunas que se pagan en medicamentos para discapacitados, algo que ha trascendido en los famosos audios de Spanguolo.

Es debido a su conocida postura política, especialmente contraria a la de Javier Milei (con quien han mantenido diversos cruces, llegando el Presidente a apodarla como "Lali Depósito"), que su opinión respecto a la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones que tomaron lugar el domingo en Buenos Aires era tan buscada por los medios. Por ello, cuando LAM pudo intercambiar algunas preguntas con la cantante, aprovecharon para hacerle consultas al respecto.

La burla de Lali al Gobierno de Javier Milei, haciendo alusión al famoso 3% de Karina Milei.

Qué dijo Lali tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires

En primera medida, Pepe Ochoa le preguntó si "Payaso" estaba dedicado a Javier Milei, a lo que ella expresó: "A todos los payasos que están ahí, son todos unos payasos totales". "Milei es uno de ellos", mencionó al pasar Yanina Latorre, a lo que la cantante afirmó: "Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales". "Un chiste son", concluyó.

Cabe recordar que, además del último guiño con el 3% a Karina Milei, Lali en reiteradas oportunidades se burló del mandatario liberal. En anteriores ocasiones supo efectuar la típica pose de Milei con los pulgares para arriba, mientras que la canción "Fanático" también es un dardo per se hacia el Jefe de Estado.