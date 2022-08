Lali Espósito incomodó a Marley en vivo en La Voz Argentina: el video

Lali Espósito sorprendió a Marley en La Voz Argentina con una inesperada actitud: la reacción del conductor.

Lali Espósito y Marley son una dupla muy querida por los espectadores de la televisión, especialmente por su carisma y el sentido del humor que manejan. Recientemente, Lali le hizo pasar un incómodo momento al conductor en La Voz Argentina (Telefe), el reality show de canto en el que trabajan juntos.

La intérprete de N5 es conocida por su personalidad extrovertida, las bromas que les hace a sus compañeros y la manera en la que conecta con su público a través del humor. Una vez más, Espósito le hizo un chiste a Marley que lo hizo ponerse colorado y estallar a carcajadas frente a las cámaras.

Mientras Marley intentaba concentrarse para conducir el programa, Lali vino desde atrás y lo sorprendió con un gesto. “Estamos en vivo y en directo…”, comenzó el conductor. Acto seguido, gritó: "¡Me tocó el culo!". Tanto Marley y Lali como el resto de sus compañeros, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky estallaron a carcajadas.

"¡Nooo! ¡Mentira!", exclamó "La Sole", completamente sorprendida. De fondo, se veía a Lali tapándose la cara para contener la risa mientras Marley continuaba serio en su rol de conducción para darle pie a Belén del Greco, una participante que se subió al escenario a interpretar el famoso tema I Wanna Dance With Somebody.

Un participante le enseñó a Marley a bailar y Lali Espósito se burló del conductor

Otro cómico momento que se vivió en La Voz Argentina fue cuando un concursante, llamado Renato Barbieri, le enseñó a Marley sus pasos de baile de la canción Sugar, de Maroon 5. "Veo que estás creando nuevos pasos de baile para que yo los aprenda", bromeó el conductor mientras intentaba imitar al joven, quien hacía pasos de hip-hop.

"¡Vamos, Marley! ¡Yo sabía que podías! ¡Ahí está el maestro, mira!", lo alentó Ricardo Montaner. "¡Parece que le está dando algo! Yo siento que Renato es Paloma Herrera al lado de Marley", comentó Lali entre risas al ver a su compañero, generando una carcajada general en todo el estudio.

Acto seguido, Espósito le dio la devolución al participante: "Estoy feliz porque en el ensayo no pueden hacer la performance como la hacen acá, sobre el escenario. Entonces, hoy vi el plus que no vi en el ensayo, que es toda tu puesta en escena, tus pasos, tu movida, tus lentes, todo lo que propusiste. Hoy tuviste un nochón y acá, en los playoff, hay que pelearla de verdad y diste batalla. Muy bien, te felicito", cerró la coach.