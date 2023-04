La venganza de Julieta Poggio que enfureció a Alfa de Gran Hermano: "Se olvidó"

La tercera finalista de la casa de Gran Hermano tuvo una actitud que molestó a Alfa. Julieta Poggio fue juzgada por su excompañero en televisión.

Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano se enojó con Julieta Poggio por una actitud de la tercera finalista del reality show de Telefe. El exconcursante se desquitó con la bailarina de 21 años en pleno aire televisivo y Georgina Barbarossa lo puso en su lugar.

"Alfa" se refirió a la fiesta de retorno que hizo Poggio, a la que acudieron varios miembros de la décima edición de Gran Hermano en la televisión argentina, y la acusó de no haberlo invitado. "Decile a Julita que el día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros. Y no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí", soltó en el ciclo A la Barbarossa.

La conductora del programa le consultó a "Alfa" si no era una fiesta para amigos y él le respondió: "Invitó a todos los Gran Hermano y a mí no me invitó. Fue Romina, Daniela, Thiago. Fueron varios". Georgina se mostró tajante al respecto y cerró: "Ya está. No seas grandulón".

Fuerte denuncia de Romina Uhrig contra la producción de Gran Hermano

"Como venía bien el tema lo estiraron una semana más. Hasta ahí éramos los cuatro en la final. Después cambiaron todo. Preguntamos qué pasó y obviamente nos imaginábamos el tema del rating", comenzó su descargo Romina en diálogo con el medio Gelatina. Y sumó: "Después, cuando yo salgo de la casa, digo 'bueno, con toda la campaña que me hicieron obviamente que no querían que llegue una persona peronista, kirchnerista a la final'. Era como decir 'no puede llegar esta persona a la final'".

Romina recordó su paso por la casa de Gran Hermano, competencia en la que quedó en el cuarto puesto, y señaló: "Yo en la casa jamás metí a la política en el medio. Siempre respeto cada postura en política y religión. No me meto en esos casos". Al mismo tiempo, la exdiputada dejó en claro que no está en sus planes volver a dedicarse a la política, sino que tiene intenciones de estar en el medio del espectáculo.