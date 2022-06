La terrible confesión de Matías Defederico sobre Cinthia Fernández: "No fue amor"

El exfutbolista contó su verdad y generó polémica al confesar que su unión con Cinthia Fernández no fue por amor.

Matías Defederico rompió el silencio y reveló cuál fue el verdadero motivo de su unión con Cinthia Fernández. Frente a frente con Luis Ventura, el exfutbolista se animó a contar su versión de los hechos. Sus declaraciones generaron polémica y fue señalado por no responsabilizarse de los gastos de sus hijas.

Fue en Secretos Verdaderos que Matías Defederico se sinceró al revelar el verdadero motivo por el cual se casó con Cinthia Fernández: "Mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país, a Turquía me iba. Viajé a Turquía hacerme la revisión, tenía que pasarla para firmar el contrato y tenía una semana de vacaciones. En esa semana me casé, por la visa".

Matías Defederico, Cinthia Fernández y sus hijas en el día de su casamiento

Luis Ventura quiso saber si la visa era su salvoconducto para entrar al mercado deportivo turco, pero Matías Defederico respondió: "A mi familia. Ya tenía una experiencia en Emiratos Árabes en la cual al no estar casado, la familia no se podía casar. Intenté casarme en Emiratos Árabes y es muy difícil, muy complicado. Yo después me vengo a Chicago, a los 6 meses me sale esta propuesta de Turquía y ahí decido eso".

Matías Defederico dejó en claro que su casamiento no fue por amor, sino que para evitar tener problemas con la permanencia de Cinthia Fernández y sus hijas en Turquía durante los dos años que duraba su contrato, que de hecho, tenía la posibilidad de extenderse un año más.

La respuesta de Cinthia Fernández a las declaraciones de Matías Defederico

Como era de esperarse, Cinthia Fernández utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para responder uno a uno los puntos que se tocaron en la entrevista que Luis Ventura le hizo a su exmarido, Matías Defederico. Evidentemente indignada, la artista se tomó todo el tiempo necesario para dermentir los dichos del exfutbolista.

Cinthia Fernández expresó que más allá de que su casamiento fue en la semana de vacaciones de Matías Defederico, para luego irse juntos a Turquía, el deportista le propuso casamiento un año antes, frente a las familias de ambos. En ese entonces no había un apuro de por medio para que el padre de sus hijas le pregunte si quería ser su esposa.

Lo cierto es que ambos coinciden en que casarse fue un error. Cinthia Fernández expresó que fue la peor decisión que tomó en su vida. Por su parte, el deportista reveló que conoció el amor cuando nacieron sus hijas, aunque también reconoció que está enamorado de su actual novia.