La sorprendente confesión íntima de Mauro Szeta: "Me pongo"

El periodista compartió un inesperado relato sobre el ritual que tiene con su esposa. El relato que impactó a sus compañeros de Cortá por Lozano.

Mauro Szeta es uno de los periodistas especializados en policiales más populares del país. Con una gran trayectoria en los medios de comunicación, en 2017 se sumó a Cortá por Lozano y se animó a mostrar su costado desconocido, como por ejemplo, su relación con su esposa. Tal y como ocurrió el último lunes, cuando hizo una sorprendente revelación íntima.

Verónica Lozano implementó una sección en el programa de Telefe en el que todos los integrantes del equipo compartan sus rituales a la hora de dormir. Pero la conductora profundizó la temática y los hizo elegir la cama ideal. En este contexto, Szeta hizo una inesperada confesión sobre el vínculo que mantiene con su mujer, la fiscal Clarissa Antonini.

“Hace mucho tiempo que no dormimos juntos con Clarissa", sostuvo el periodista y explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación. "Yo decidí, ella no está muy copada con la idea, pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte. Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía. Creo dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”, remarcó.

“Para qué estar discutiendo sobre quién se duerme primero, los horarios son distintos, por lo que decidí irme a dormir a la cama chiquita, tranquilo", continuó Mauro. "Fue una decisión que tomé, ella no está contenta, pero anoche, por ejemplo, me quedé con ella hasta las cuatro de la mañana y después me fui. Es que les pongo un ejemplo, yo me pongo a mirar TikTok a la madrugada ¡Y no la dejo dormir si empiezo con eso!”, exclamó.

Mauro Szeta contó lo que nadie se imaginaba en vivo

La particular decisión que tomó Mauro Szeta a la hora de dormir no es la primera vez que el periodista abre su corazón con sus compañeros de Cortá por Lozano. De hecho, hace algunas semanas contó algo inesperado en pleno vivo que dejó atónitos a sus compañeros y a los televidentes.

En la emisión del jueves 28 de septiembre, Mauro protagonizó un momento sorpresivo. El periodista policial se sometió a una consigna, al igual que todos los integrantes del equipo, que consistía en relatar distintos momentos de sus días como estudiantes.

En el caso de Szeta, se acordó de una situación ocurrida en la etapa de la primaria. "La secundaria fue una época hermosa, pero en la primaria tuve mi momento, que ahora entiendo por qué salí como salí", señaló el periodista mientras en pantalla le mostraban imágenes de sus excompañeros.

"Fue cuando un compañero me encerró en el cuarto de animales embalsamados, le mando el mensaje a Pucineri. De ahí mis traumas posteriores, yo pedí ayuda hasta que me rescataron", reveló Szeta en un hecho que despertó todo tipo de reacciones. Lo llamativo de todo esto es que con ese compañero todavía se siguen viendo, pero aprovechó para recordar ese mal momento.