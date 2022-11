Mauro Szeta reveló por qué no hace "cucharita" con su esposa: "Yo lo decidí"

Mauro Szeta sorprendió a todos con una confesión íntima sobre su esposa. El periodista de policiales, sin filtros sobre su vida privada.

Mauro Szeta sorprendió a todos al contar por qué no hace "cucharita con su esposa". El periodista de Telefe dio una explicación contundente, que derivó directamente en la decisión de dormir en camas separadas con quien es su pareja.

"Ella no quiere. No está consensuado. Me di a la fuga. En términos policiales me di a la fuga de la cama. Pero tiene una explicación no amorosa. No es una novela rosa. Es vida común, le pasa a todo el mundo", manifestó Szeta en Infobae, y agregó: "El ronquido es determinante. Para mí. El que ronca primero y se duerme primero gana la batalla. El otro no puede sostener el sueño al lado. Y para mí entonces uno termina abandonando la casa como Gran Hermano entre los ronquidos. La pieza".

Aclarando que los dos roncan, Mauro Szeta se hizo cargo de la decisión de dormir separados: "Yo decidí no tratar de vencer esa situación. Al contrario, es una rendición la mía. Ella se duerme primero, tiene otros horarios, yo duermo más tarde, no sé conciliar el sueño con mucha rapidez porque me quedo hasta última hora de la madrugada mirando cosas, así que abandoné yo. Y me fui a un cuartito que tenemos al lado de la habitación".

Mauro Szeta está volviendo de a poco a la habitación de su esposa

"No hay nada, es esa camita. Y yo estoy bien ahí. Ella los primeros días me dijo: loco, no puede ser que no hagamos cucharita. Le dije no, para cucharita una heladería. Una boludez así le dije. No tiene que ver con el amor dormir juntos para mí, le dije. Me encanta dormir con ella cuando no roncamos. En general pasa eso cuando estamos de vacaciones. No roncamos", aseguró Mauro Szeta, quien de a poco está volviendo al cuarto que compartía con su esposa.

"Ahora ya es de ella. Sí, estoy volviendo. No muy convencido, pero me dejo estar ahí en el letargo hasta que me duermo. Hemos dormido juntos y al día siguiente lo festejamos. Siento cierta alegría de que de a poquito volvamos a dormir juntos lo que significa que estamos roncando menos probablemente", cerró el periodista.