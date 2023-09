Mauro Szeta contó lo que nadie se imaginaba en vivo: "Pedí ayuda"

Mauro Szeta reveló una historia desconocida sobre su vida que descolocó a todos en Cortá por Lozano. La confesión del periodista de Telefe.

Mauro Szeta es un periodista especializado en policiales que tiene 50 años y actualmente trabaja en Cortá por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano por Telefe. Allí realizó una confesión inesperada para todos en pleno vivo que dejó atónitos a sus compañeros y a los televidentes.

En la emisión del jueves 28 de septiembre de Cortá por Lozano, Mauro Szeta protagonizó un momento sorpresivo. El periodista policial se sometió a una consigna, al igual que todos los integrantes del equipo, que consistía en relatar distintos momentos de sus días como estudiantes.

En el caso de Mauro, se acordó de una situación ocurrida en la etapa de la primaria. "La secundaria fue una época hermosa -expresó Mauro-, pero en la primaria tuve mi momento, que ahora entiendo por qué salí como salí", expresó el periodista mientras en pantalla le mostraban imágenes de sus excompañeros.

"Fue cuando un compañero me encerró en el cuarto de animales embalsamados, le mando el mensaje a Pucineri. De ahí mis traumas posteriores, yo pedí ayuda hasta que me rescataron", reveló Szeta en un hecho que despertó todo tipo de reacciones. Lo llamativo de todo esto es que con ese compañero todavía se siguen viendo, pero aprovechó para recordar ese mal momento.

Mauro Szeta se abrió y compartió su mayor dolor: "Ya es tarde"

El periodista Mauro Szeta se animó a hablar de un tema delicado en su historia personal: la paternidad. En una profunda entrevista, el cronista de Policiales que participa diariamente en Cortá por Lozano (Telefe), en noviembre de 2022 se abrió y reveló si le gustaría tener hijos.

Casado con Clarissa Antonini (57) desde 2018, Mauro Szeta (49) nunca se refirió en los medios a la posibilidad de convertirse en padre primerizo hasta la reciente entrevista que le concedió a Ulises Jaitt, donde habló sobre el tema con lujo de detalles. "En una época se dieron situaciones en donde lo pensamos, pero no se dio. Cuando pintó ya era tarde", señaló.

"Me hubiera gustado, pero para un tipo con la cabeza quemada como yo no sé si le podría dar bola. Ya es tarde. Podría adoptar, pero hoy no. Fue un sueño", apuntó cuando le preguntaron si deseaba tener hijos. También, en una nota con María Laura Santillán el periodista remarcó cómo fueron sus momentos de cuestionamientos en torno a la paternidad: "En algún momento pensé cómo hago para ser papá, con el nivel de locura que tengo, de stress y de sometimiento al trabajo que tengo y a este reglamentarismo de que vivo para laburar y no trabajo para vivir".

Además, en una nota a Gente, Mauro aportó: "Este trabajo te obliga a relegar muchas cosas. Y yo me entrego por completo a mi trabajo. Adoptar no está en nuestros planes. Ahora disfrutamos mucho de la crianza que llevamos adelante con mi esposa Clarissa de nuestro nieto Lucca, el hijo de Camila, la hija de Clari".