La reacción de Alejandro Fantino cuando La China Suárez le dijo cómo le gustan los hombres: "Muero"

La China Suárez le reveló a Alejandro Fantino en la entrevista en Star Plus cómo le gustan los hombres y el conductor no lo pudo creer.

La entrevista que María Eugenia "La China" Suárez le brindó a Alejandro Fantino en Star+ dejó algunos títulos interesantes, entre los que está incluido la preferencia que ella tiene en todo sentido a la hora de elegir a una pareja. De hecho, cuando la actriz se refirió a ello hizo que el conductor quedara totalmente sorprendido por su respuesta inesperada.

Si bien la conversación entre ambos tuvo que ver, en principio, con que ella fue la tercera en discordia en el caso conocido como WandaGate, entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la realidad es que ni siquiera los nombró. Suárez no expresó algo puntual al respecto y entonces las frases más trascendentes fueron por otros temas

Ya sobre el final de la charla, el presentador la consultó acerca de su situación amorosa en la actualidad, a lo que ella respondió: “Es raro que yo diga esto porque siempre estuve de novia y me gusta la soledad, pero me gusta mucho también estar de novia. Soy enamoradiza, confío y apuesto”. Sin embargo, el periodista que también trabaja en ESPN no la dejó pasar y fue directamente al hueso: “¿Qué te gusta en un tipo? ¿Te gusta que tengan una cierta intelectualidad, le das importancia a lo físico, cómo es?”.

Alejandro Fantino y La China Suárez, los grandes protagonistas de la entrevista.

“No, de hecho mis novios fueron súper diferentes. Viste que hay gente que tiene como un patrón... Yo tengo una amiga que me dice ‘me gustan altos y rubios’, y yo le digo ‘bueno boluda, entonces te lo querés mandar a hacer y eso no existe’”, contestó Suárez de manera contundente. Y, ya con respecto a la pregunta en sí, señaló: “En mi caso, tiene que ver con la personalidad, en general me gustan los introvertidos. No me gustan los hombres que hablan tanto, por ejemplo, y el que es el centro de atención en una reunión no me gusta”.

"¿Sí? ¿Introvertidos?", acotó el periodista, incrédulo, mientras que ella profundizó: “Me llama más la atención el que está apartado, calladito, y me genera curiosidad el por qué no habla”. De inmediato, Fantino comentó: “Qué difícil debe ser conocerte, los flacos se deben quedar... Cuando a algunos amigos míos les dije que venía, me dijeron ‘me muero’, porque sos muy linda y algunos como que te tienen terror”.

Sin embargo, "La China" Suárez no se dejó llevar por los elogios y lo contradijo: “Eso es porque tienen una imagen construida de mí que no soy, no soy la femme fatal, después me conocen y soy un pibe más... Cuando me ven con mis hijos, con mis amigos, se dan cuenta de que no soy la de Instagram”.

La China Suárez con Fantino: "Tengo cara de orto"

Al mismo tiempo, la artista de 29 años protagonizó otra particular revelación: “Nunca un hombre me reconoció eso, sí me han dicho mucho que al principio que yo tengo mucha cara de orto y evidentemente me lo empecé a creer, porque si me lo dice más de una persona...". Y explicó por qué le ocurrió eso: "Les parecí antipatiquísima, debe ser que lo hago como para que no crean que me los quiero levantar, no sé, hay algo ahí todavía que tengo que descubrir, lo voy a hablar con mi psicólogo. Ahora no estoy yendo y tengo que volver, ¡urgente! Creo que todos deberíamos psicoanalizarnos”.

La China Suárez apuntó a quienes la critican por su romance con Mauro Icardi: "Nunca me importó"

En referencia a la lluvia de críticas que recibió cuando se hizo público su affaire con el delantero de PSG (París Saint-Germain) de Francia y marido de Wanda Nara, reconoció que al comienzo la afectaron las repercusiones y no pudo evitar defraudarse de los comentarios de algunos de sus allegados, pero rápidamente lo dejó atrás y prefirió ir por otro lado: “Siempre se va a hablar, ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’, a mí nunca me importó: ni te conocen y descargan todas sus frustraciones en las redes sociales”.

La China Suárez agradeció a todos por su entrevista con Alejandro Fantino.

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones y a lo mejor suene soberbio o rebelde, pero yo no... El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos”, remarcó luego, en un segmento que ya se había visto en los adelantos del canal.

"La China" Suárez concluyó ante Fantino: “Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Dónde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’... No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”.