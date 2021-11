La China Suárez metió a Macri en su descargo por el escándalo con Wanda Nara: "Vamos a decirlo"

En una entrevista con Alejandro Fantino, María Eugenia "La China" Suárez rompió el silencio sobre el conflicto con Wanda Nara y Mauro Icardi, y curiosamente nombró a Mauricio Macri, ex presidente de la Nación. Qué fue lo que dijo en el video.

María Eugenia "La China" Suárez habló por primera vez tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. En una picantísima entrevista que le concedió a Alejandro Fantino, la actriz decidió dar su versión de los hechos. Sin embargo, y curiosamente, metió en el conflicto a Mauricio Macri. ¿Por qué nombró al ex presidente de la Nación?

Si bien a lo largo de la charla trató de no mencionar directamente a Wanda e Icardi, "La China" Suárez dio algunos testimonios sumamente interesantes para la farándula argentina. Por ejemplo, y para diferenciarse de la empresaria y el futbolista de PSG, resaltó que jamás le hace consultas incómodas a sus parejas: “Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’... No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida". Y señaló: "Yo no soy un personaje, yo soy yo... Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”.

En tanto, y consciente de que las redes sociales y el mundo del espectáculo se ha dividido entre aquellos y aquellas que son "Team Wanda" o "Team China", Fantino le marcó: “Se formó una grieta con vos”. Y la actriz le respondió: “Eso es muy argentino, igual, vamos a decirlo”. Luego, y haciendo referencia al comentario que hizo en Instagram para "bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", le preguntó: “Se politizó la cuestión por tu descargo. ¿Lo escribiste vos o te lo escribieron?”.

La China Suárez, en entrevista con Alejandro Fantino por Star Plus.

“No hay una persona menos política que yo”, acotó Suárez. “¿No hubo política en tu descargo?”, repreguntó el presentador de Star+, plataforma en la que se emitió la entrevista. Y ella bromeó con una curiosa mención al ex presidente de la Nación: “¿Qué dicen, que me lo escribió Macri?”. Sorprendido por la consulta, Fantino reaccionó: “No, que podrías haber sido aconsejada por el Colectivo de Actrices...”. Finalmente, la artista concluyó: “No, nunca estuve en contacto. Las banco y todo, pero nunca ni me llamaron ni sé bien quiénes son...”.

La frase de La China Suárez que enfureció a Wanda Nara

Durante la entrevista de "La China Suárez" con Alejandro Fantino, la actriz dejó en claro que no siente ningún tipo de remordimiento por el encuentro que tuvo con Mauro Icardi: "¿Sabés lo que pasa? Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones y a lo mejor suene soberbio o rebelde, cuando era más chica, pero yo no...". Si bien allí se cortó la filmación difundida por De Brito, en el ciclo comentaron que ella habría agregado: "El día en el que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a lo sumo le tendré que darles explicaciones a ellos".