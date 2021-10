Explotó La China Suárez: su furiosa carta contra Wanda Nara e Icardi

La China Suárez se cansó del escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y lanzó un filoso descargo en sus redes sociales. Hasta dejó en offside a Benjamín Vicuña.

"La China" Suárez rompió el silencio sobre el escándalo de infidelidad entre Mauro Icardi y Wanda Nara y publicó una durísima carta en Instagram. La actriz apuntó contra el futbolista del PSG, su esposa y representante y también lanzó algunos tiros por elevación contra su expareja, Benjamín Vicuña.

Suárez habló tras varios días sin referirse a la polémica que la puso en el centro de la escena a nivel mundial, al ser vinculada de forma amorosa con Mauro Icardi y señalada como la mujer a la que Nara calificó de "zorra". En una serie de historias publicadas en Instagram, la actriz dio una extensa versión de los hechos y mostró su enojo y dolor ante la situación.

"Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas, inclinados a la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", inició "La China". Al tiempo que apuntó: "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda".

Mientras denunció "mentiras" en varias direcciones, Suárez señaló que le tocó relacionarse con hombres a los que siempre les creyó "sus palabras". "Que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal", remarcó en lo que podría interpretarse como una indirecta para Vicuña.

Luego, criticó a los "hombres que luego guardaron silencio" dejando que la "comieran los lobos". "Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”, criticó.

En esa línea, lanzó munición gruesa contra Wanda Nara al disparar: "Es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz". "Pero hoy no quiero callar más, porque se que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga”, arremetió.

"La China Suárez" y su relación con Icardi

Con respecto al romance oculto con Mauro Icardi, "La China" dio detalles, pero también dio algunos rodeos para exponer la situación. “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico", indicó.

Y agregó: "Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder".

En un claro mensaje contra Wanda Nara, Suárez también batió: “Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio. Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios con los que me describen a mí, son los que una sociedad entera usó (y sigue usando) para referirse a ellas. La reproducción de esa violencia que recibiste en el pasado, hacia otra mujer, para limpiar tu imagen, no te hace más astuta. Solo nos vuelve a poner a todas en el mismo lugar”.

Tras agradecer a quienes apoyaron y referirse a su libertad, "La China" terminó con una durísima frase contra la cultura de la cancelación. “Y a todxs Ixs que “cancelan” gente, están segurxs que están en condiciones de hacerlo?”, finalizó.

La carta completa de "La China Suárez"