La pregunta de Guido Kaczka que hizo llorar a un participante de Los 8 Escalones: "Me dijiste"

Guido Kaczka hizo llorar a un participante de Los 8 Escalones en plena transmisión de El Trece. El conductor le hizo una pregunta que lo descolocó por completo y vivió un incómodo momento.

Guido Kaczka protagonizó una particular situación en la TV. Durante la transmisión del pasado lunes 7 de noviembre, el conductor hizo llorar a una participante de Los 8 Escalones con una sorpresiva pregunta y vivió un incómodo momento por la pantalla de El Trece.

Todo sucedió cuando llegó el turno de presentar a Jeremías, un participante que tenía un muñeco en la mano derecha. "Jeremías, que tiene un muñeco. ¿Qué es eso?", le preguntó Guido. "Es de mi nieta", indicó el concursante. "¿Y cómo se llama?", volvió a indagar el animador. "Nayla", respondió el hombre.

Antes de continuar con el juego, Guido Kaczka presentó al participante: "Es jubilado, hace tortas dulces y las vende por Facebook. ¿Y cómo se llaman las tortas?". "Cosas ricas para el mate Sofi", relató Jeremías. Pese a que todo parecía que la charla iba a culminar, el conductor le consultó: "¿Sofi quién es?". "Mi hija fallecida", explicó el hombre, quien rápidamente rompió en llanto.

Guido Kaczka consuela a un participante que se largó a llorar en Los 8 Escalones.

Consciente de que lo hizo emocionar, el presentador reaccionó: "Ay Jeremías, ay Jeremías, cómo te empecé preguntando viejo...". Y luego se acercó al participante para consolarlo. "Me dijiste el nombre y me había parecido tan lindo. Además ese nombre...", añadió Guido. Y concluyó: "Escuchame, vamos a hacer una cosa, nos vamos a un corte, nos vamos rápido al corte y ahí empezamos a jugar".

Ganó 2 millones en Los 8 Escalones y tuvo un gesto conmovedor

Sebastián, un participante de Los 8 Escalones, ganó dos millones de pesos y tuvo un conmovedor gesto hacia su compañero luego de recibir el premio. Una vez que los participantes ganan, tienen dos opciones: volver una vez más para participar por otro nuevo millón o cederle su lugar a su contrincante. En el caso de dicho concursante, optó por la segunda opción y su explicación de por qué lo hizo conmovió a todo el jurado.

En la gran final, Sebastián se enfrentó con Alan para responder la pregunta: "¿Cuál fue el único equipo de nuestro país en el que jugó el ex Puma, Gonzalo Quesada, considerado uno de los mejores pateadores argentinos?". Entre las opciones, estaban: Asociación Alumni, San Isidro Club, Club San Cirano e Hindú Club.

Mientras Alan votó la primera opción, Sebastián fue por Hindú Club y acertó. “Sebastián, ¡dos millones de pesos! Qué juego", exclamó Guido Kaczka. El joven se emocionó profundamente, y luego de recibir los aplausos y festejos, tomó una inesperada decisión. “De recorrido perfecto. Todas, todas, todas luces verdes. Inédito, nunca ocurrió”, remarcó el conductor, y le preguntó si iba a regresar por una nueva oportunidad de ganar. “La experiencia es única, pero no”, respondió el ganador. “O sea, ¿no volvés?”, le preguntó el conductor, quien se mostró impactado.

“No, le voy a ceder el lugar a Alan. Siempre dije que si llegaba a ganar que no iba a seguir, que me parece que lo más justo es que gane una persona y le ceda el lugar al resto, porque me parece que todos necesitamos las mismas oportunidades, y me parece que lo justo es que la persona que gane no continúe después”, explicó el concursante.