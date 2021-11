La polémica frase de Pergolini contra Argentina que enmudeció a Novaresio: "No la tiene"

Mario Pergolini soltó una típica frase del conservadurismo argentino, en diálogo con Luis Novaresio.

Mario Pergolini conversó con Luis Novaresio en A24 y en medio de la conversación soltó una frase insólita sobre el peronismo. Después de decir que no se considera antiperonista pero que tampoco es peronista y que al mismo tiempo no se percibe como radical, el creador de Vorterix tiró varias declaraciones bastante polémicas y contradictorias sobre la política argentina y el estado actual del país.

“No le doy bola a la política como un hecho trascendental. La verdad que he tenido la suerte de poder charlar con todos los que fueron protagonistas del 83 para adelante y con el tiempo aprendí un poco a no darle mucha bola a la dialéctica de la política o a lo que va pasando”, comenzó Pergolini.

“¿Sos peronista, antiperonista o gorila?”, indagó Novaresio. “No, no. Ya no soy antiperonista. No soy peronista. Tampoco soy un radical. Me es difícil a veces ver las boletas y ver qué es lo que más me representa. Podríamos haber avanzado pero no hemos podido, no salimos de esta encrucijada de quiénes somos. Tenemos problemas desde hace 60 o 70 años y algunos se nos están agravando”, aseguró.

“Me parece que el peronismo es muy anacrónico, entonces, es una discusión larga que tengo también con mis amigos peronistas. La verdad es que, si seguimos pensando que nuestro líder intelectual y político siguen siendo las palabras de Perón… y lo digo con respeto, porque me parece que ya estamos muy corridos”, agregó Mario.

Cuando Novaresio le preguntó si alguna vez había tenido la oportunidad de conversar con el presidente Alberto Fernández, él dijo que sí y que es una persona con la que se puede conversar sobre distintos temas. “Cuando charlé con él, que era por un tema informativo, fui más a hablar sobre tecnología aplicada a comunicación, que es a lo que me dedico últimamente. Y era una persona con la que se podía charlar del tema, más allá de si tenía conocimientos o no. Después, tengo mis formas de pensar con respecto a si era el presidente para este momento, si lo que sucedió a nivel mundial nos distorsionó por completo quién es el presidente hoy en día… pero no sé".

“El país no tiene solución”: la frase polémica de Pergolini en diálogo con Novaresio

En otra parte de la entrevista, Pergolini dijo que el problema con el peronismo es que discute “siempre sobre lo mismo” y soltó la frase infaltable del conservadurismo: “El país no tiene solución”. “Así, no tiene solución. Y no lo digo mal, seré tan culpable de que el país no tenga solución como lo sos vos”, ratificó.

“Hay formas de arreglar la inflación, seguro que no va a ser un tránsito fácil de hacer, pero no hay nadie dispuesto. Estamos discutiendo siempre sobre lo mismo. Necesitamos una reestructuración sobre cómo vamos a educar a estas generaciones. El mundo está cambiando como nunca y seguimos hablando de: 'Como dijo el General….'".

Cuando Novaresio le preguntó por qué no decidió irse del país, él contestó que tiene las posibilidades para hacerlo pero que tampoco es fácil ganarse la vida en el exterior, aunque alienta a sus hijos a hacerlo. “No me voy porque no es fácil irse, cualquiera que se fue puede decírtelo. Y la verdad que me he podido desarrollar, yo sería muy desagradecido si digo que no lo he podido hacer. A lo mejor no me hubiese ido bien en Europa o Estados Unidos. No es solo que te vaya bien con la billetera, es dejar un montón de cosas. A pesar de eso, aliento a mis hijos a que lo hagan”.