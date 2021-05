El pasado tántrico entre Viviana Canosa y Javier Milei

El excéntrico economista Javier Milei fue invitado al programa de Viviana Canosa en A24 y entre sus extraños pensamientos, compartió que Domingo Cavallo "fue el mejor ministro de Economía de la Historia" ya que estaba bajo el liderazgo de Carlos Menem, a quien también consideró "el mejor". Canosa no fue indiferente ante el curioso análisis de la historia que hizo Milei que, pese a anunciar un corte comercial, le propuso hablar de "sexo tántrico".

Recientemente, en diálogo con Luis Novaresio en el pase macrista que definieron en el canal de Grupo América, Viviana Canosa se lamentó por su soltería al expresar: "Cuando estoy caminando con poca ropa por la casa, me miro a los espejos y pienso 'que desperdicio. ¿Qué hago sola?'". Este lunes, en su programa abrió la posibilidad a un curioso encuentro con Javier Milei después de escuchar sus complejos e incomprobables análisis.

"La próxima hablemos de otras cosas también de sexo tántrico, porque en estas épocas que uno no puede tener tanto contacto físico...", le propuso la conductora al economista. "¿Te acordás que tuvimos sexo tántrico en canal 9?". "No, no lo tuvimos", respondió serio el mediático. "Bueno, lo intentamos, no lo tuvimos pero jugamos", aclaró Canosa. Mientras tanto, el mediático iba acaramelándose y sentenció: "Yo no juego a esas cosas. Ahí salgo a la cancha y...". "Yo sí juego a cualquier cosa", cerró la periodista.

Viviana Canosa se lamentó por estar soltera en pandemia

En el pase entre los macristas Viviana Canosa y Luis Novaresio en A24, el periodista intentó hablar de amor y le preguntó a su colega sobre su autoestima. La respuesta fue muy llamativa puesto que la conductora confesó: "Cuando estoy caminando con poca ropa por la casa, me miro a los espejos y pienso 'que desperdicio. ¿Qué hago sola?'". "¿Vos te das?", indagó Novaresio, a lo que Canosa, rápidamente, contestó: "No me estoy dando".

El macrista intentó profundizar y le preguntó a la conductora de Viviana con vos: "¿Y cuando te mirás al espejo?". "Me miro mucho al espejo, pero hoy me falta motivación de todo. Me gustó y estoy en un gran momento, pero como para 'darme' no estoy. Me gusto con mis imperfecciones", compartió Canosa al tiempo que reclamó que no tiene "a quién llamar" puesto que le gustaría una nueva experiencia con su soltería.