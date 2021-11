La noticia que hizo quebrar a Adrián Pallares en pleno vivo de Intrusos

El periodista mostró su sensibilidad en medio de un debate sobre una publicación que Benjamín Vicuña hizo en sus redes sociales.

Adrián Pallares no pudo contener su emoción en medio de una de las emisiones de Intrusos, en la que tuvo que aludir a una triste noticia. El conductor de televisión mostró su costado más sensible al referirse a un posteo que el actor Benjamín Vicuña había hecho en su cuenta de Instagram, con motivo de su cumpleaños.

"Yo cada vez que veo a Benjamín pienso en Blanquita. Y en esa foto está igual a Blanquita", comentó el ex panelista de Viviana Canosa, en alusión a cuánto recuerda a la pequeña hija de Vicuña y Pampita, quien falleció a sus 6 años en 2012, tras haber contraído una bacteria en un viaje a Cancún.

Pallares continuó con su descargo y analizó la última parte del descargo del actor: "La última frase que escribió creo que tiene que ver con ella. 'La vida y sus obstáculos no son más que una escalera al cielo'. Él siempre hace referencia y a Blanquita y al día del encuentro que alguna vez se encontrará con su hija".

El descargo de Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños 43

"En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo, y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo", comienza el texto que Benjamín Vicuña, apoderado por su costado más reflexivo y existencialista, escribió en sus redes sociales.

"Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto", sigue el discurso y agrega: "Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo".

Si bien el actor no hizo mención a su hija Blanca de manera directa, en varias frases de su texto se pudo notar una referencia a la mágica relación que tiene con la niña desde su desaparición física, de la que ha dado cuenta en varias oportunidades.