La multa millonaria que Coti de Gran Hermano debería pagar por romper contrato con Telefe

Salió a la luz cuánto dinero deberá pagar Coti Romero si decide romper su contrato de exclusividad con Telefe.

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompería el contrato que tiene con Telefe. De acuerdo con este convenio, quienes pasaron por la casa más famosa del país no pueden aceptar propuestas laborales de otros canales que no sean el de las pelotitas. Sin embargo, la joven correntina contempla la posibilidad de romperlo y abrirse a nuevas posibilidades ya que, según comentó, el canal no le está abriendo las puertas que esperaba.

Romero, al igual que otros exparticipantes, está analizando la posibilidad de romper este acuerdo. No obstante, contó que el precio a pagar es muy caro: una multa de más de un millón de pesos. Como no le convencían las propuestas que le llegaron, considera que sería una opción inteligente terminar con este acuerdo de una vez por todas.

Cuando le preguntaron en LAM (América TV) qué haría si Marcelo Tinelli la convoca para el Bailando 2023 (América TV), Coti respondió que "está complicado el tema porque son canales distintos". "Esta semana tendré la respuesta y veré que hago. Yo soy una persona que a veces se levanta con una decisión y no la puedo cambiar porque soy cabeza dura, así que no sé", sumó.

Y agregó que, en caso de hacerlo, hay que pagar una multa. "Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio creo que serían dos millones de pesos, algo así, y una multa más", contó. "¿Ellos te ofrecieron algo?", le preguntó Nazarena Vélez, a lo que Romero respondió: "Yo les pedí que si no me ofrecían un trabajo del calibre de lo que yo esperaba no quería. Me ofrecieron estar en Editando Tele, les dije que no, y se lo dieron a Romina. Me ofrecieron streaming y les dije que no". Por último, reconoció que "ellos tienen razón cuando me dicen que yo no sería lo que soy si no fuera por ellos", pero que de todas formas, necesita un trabajo que le guste.

Filtran cuánto cobra Coti Romero por hacer presencias en eventos

Recientemente, se filtró la enorme cifra de dinero que Coti Romero cobra por hacer presencias en eventos. “Tuve que llamar a Coti para que haga una pasada y sacarse algunas fotos. Me pidieron 800 mil pesos”, contó el periodista Facundo Ventura en Mañanísima (Ciudad Magazine). Cabe destacar que se trataba de una propuesta para hacer presencia en un desfile durante algunos minutos.

En esta líena, Ventura agregó que lo que cobran los exintegrantes de Gran Hermano "depende mucho dónde es la presencia y quién es el artista". "Hay algunos que piden cualquier disparate. La última vez que hablé con Coti me pasaron eso. Me parece muchísimo", sumó. Por otro lado, contó que Nacho Castañares le pidió mucho menos: "Nacho me pasaba la mitad, 400 mil". "Y bueno, uno pide... Si te dan, te dan", opinó Carmen Barbieri.