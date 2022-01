La muerte que golpea a Paula Chaves: "No termino de entender"

Paula Chaves no aguantó más y expuso un drama personal que vive. "Brindo al cielo", se descargó la exconductora de Bake Off por Telefe.

Paula Chaves no pudo soportar la angustia y expuso un drama personal que vive a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram (@chavespauok). La exconductora de Bake Off Argentina (Telefe) impactó a sus más de cuatro millones de seguidores allí y al ámbito de la televisión nacional en general.

La protagonista aprovechó la red social que más utiliza para descargarse y recibió el respaldo de otras famosas, como por ejemplo Celeste Cid, Verónica Lozano, Zaira Nara y Bárbara "Barby" Franco.

El calvario de Paula Chaves: "Brindo al cielo"

La ex Bake Off comunicó que murió una íntima amiga y la despidió vía Instagram: "Te amo, ´Bicho´. Buen regreso a la fuente… Que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu valentía y ganas de vivir".

"Te amo infinito, mi hermana de la vida. Esa hermana que elegí y volvería a elegir… Gracias por cada una de tus palabras. Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia", profundizó la esposa de Pedro "Peter" Alfonso.

En el posteo que acompañó con dos imágenes de ellas juntas y un par de emojis, Paula Chaves continuó muy emocionada: "Yo te voy a buscar… Voy a conectar con eso que dicen que hay del otro lado, pero no termino de entender porque es desconocido".

"Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo", amplió la modelo, "porque acaba de subir el ser mas bueno y noble de la Tierra". "Buen regreso a la fuente, ´Bicho´… Te amo infinito", finalizó la actriz de 37 años, que también recibió el apoyo de su hermana Delfina tras el mensaje.

"Tan buena y noble. Se va a extrañar muchísimo", acotó "Peter" Alfonso al pie del posteo de su esposa, con quien tuvieron tres hijas en común: Olivia (8), Baltazar (5) y Filipa (1).

Paula Chaves despidió en Instagram a su amiga "Bicho", fallecida.

Paula Chaves será doula: qué es

Luego de la finalización de Bake Off en 2021, ella anunció que se dedicará a una nueva faceta y recibió muchísimas críticas en las redes. Las doulas acompañan a las mujeres durante todo el proceso de embarazo, el parto y los cuidados del bebé recién nacido.

En una entrevista al portal especializado en la farándula Teleshow, la ex Showmatch (El Trece) confirmó: "Me mueve un montón esto. Hubo un llamado, algo de querer acompañar a las mujeres gestantes. Siento que es mi misión en la vida".

"Siento una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación", insistió ella. Además, "Pau" opinó que "la maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido".

"Y a mí me atravesó, me desarmó, me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes, y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar", explicó finalmente.