La mesa de Juana Viale: Daniel Arroyo estará junto a Jorge Macri

La nieta de Mirtha Legrand rompió el molde e invitó a su programa a uno de los dirigentes más relevantes del Gobierno.

Juana Viale prepara un nuevo fin de semana lleno de invitados para el histórico programa que pertenece a su abuela, Mirtha Legrand. Mientras dura su reemplazo, la actriz continuó con la tradición de la diva de los almuerzos y suele llevar personalidades opositoras al gobierno nacional (y más todavía en un año electoral). Pero en esta ocasión, la conductora sorprendió al confirmar que el sábado por la noche tendrá en su programa a uno de los ministros nacionales más relevantes de esta gestión: se trata de Daniel Arroyo, el titular de la cartera de Desarrollo Social.

Pero esa no es la única sorpresa. Junto al funcionario del gobierno estará Jorge Macri, actual intendente de Vicente López y uno de los principales dirigentes de la oposición, quien seguramente hablará de la picante interna que protagonizan los referentes de Juntos por el Cambio en el armado de las listas.

Asimismo, Juana Viale estará acompañada por la periodista de Clarín y TN, Lucía Salinas. Por último, el doctor Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, también se sentará en la mesa con la nieta de la Chiqui.

Daniel Arroyo y Jorge Macri, entre los invitados de Juana Viale.

Juana Viale se la agarró con Mirtha Legrand

Si bien son nieta y abuela, Juana Viale dista ideológicamente en muchos aspectos de Mirtha Legrand. Eso ha quedado claro el pasado fin de semana, en donde la actual conductora de los almuerzos y cenas de El Trece criticó sin filtros a su familiar en su propio programa. No hay que olvidar que, cuando lo peor de la pandemia pase, es posible que la diva regrese a su sillón habitual.

En el marco de una charla con Mario Negri y la candidata de Juntos por el Cambio Carolina Losada, Juana Viale atacó a su abuela Mirtha Legrand por el uso de los tapados de piel. "A mí me crispa la cabeza. No puedo entender que hoy en día, siglo XXI, en la actualidad que vivimos, usen pieles. Lo rechazo, y no me importa que me digan ‘tu abuela usa pieles’. Sí, y también aborrezco eso. No tiene nada que ver que sea mi abuela".

Sumándose a diferentes campañas de Greenpeace y siendo defensora de los derechos animales desde hace muchos años, Juana Viale dejó clara su postura. Y la misma dista de la de su abuela, quien en más de una ocasión apareció en público vistiendo prendas compuestas por pieles. Justamente, ese fue el motivo del reclamo de su nieta.