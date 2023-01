La insólita reacción de Coti de Gran Hermano ante la salida del Conejo: "Así"

La concursante de Gran Hermano sorprendió con un polémico tweet cuando Alexis resultó eliminado de la competencia de Telefe.

Coti Romero se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la salida de Alexis "El Conejo" de la casa de Gran Hermano. La exconcursante de Telefe reaccionó con un sorprendente tweet a la noticia sobre su pareja dentro del reality y se mostró feliz por lo ocurrido.

"Estoy así", escribió la joven oriunda de Corrientes en su publicación, seguido por un emoticón de un rostro con los ojos con forma de corazón. Si bien llamó la atención este posteo por la salida de Alexis, muchos entendieron que Coti se alegró porque volvería a ver su novio y no porque éste haya perdido el juego.

"El Conejo" quedó en un mano a mano con Ariel tras el anuncio de Santiago Del Moro sobre el poco porcentaje que sacó Agustín y hacia el final de la emisión se supo que el cordobés fue el más votado: recibió el 56.19% de los votos, mientras su Ariel obtuvo el 43.81%.

Los seguidores de Coti le dejaron mensajes de amor a la concursante, aún dolidos por su salida de la casa. "Me dio pena que no valorarán el juego de ustedes que para quienes amamos GH fue genial, pero ahora están juntos y se viene lo mejor, al fin te liberas de la gente mala leche que te etiquetaba en mierdas y videos cortados", "Mañana del forro quiere vender el reencuentro tuyo con Cone, no le den el gusto, no sé infiltrate en el hotel y hace un vivo en ig" y "Al fin el reencuentro, siento que hace dos meses están separados" fueron algunos de los mensajes de apoyo que la joven recibió en su posteo.

La insólita defensa de Alfa de Gran Hermano a los asesinos de Fernando Báez Sosa

"Yo te aseguro que esos pibes no salieron a matar a nadie. Fijate cómo se cagaron la vida, ellos y la familia, porque los padres, imaginate tener un hijo de 17 años preso para toda la vida", comenzó su descargo el concursante de GH en un video que se viralizó en las redes sociales. Y sumó: "Te arruinaste la vida. Esos pibes no salieron a matar a nadie, se fueron de mambo. Una cosa es pelar y otra cosa es matar". Si bien Alfa no nombró a Fernando Báez Sosa, los usuarios de Twitter se dieron cuenta de que se refería su caso y lanzaron fuertes críticas contra el participante.