La insólita condición de Gran Hermano para que Julieta Poggio festeje su cumpleaños: "Misión secreta"

La participante pidió poder celebrar su cumpleaños dentro de la casa, pero la producción no se la hizo tan fácil para cumplir su petición.

Julieta Poggio aprovechó el resultado de la placa de nominados y, al ver que no estaba en riesgo de eliminación para el domingo, sorprendió a Gran Hermano en el confesionario con un particular pedido. El lunes 9 de enero, la participante cumple 21 años y pidió poder festejar en la casa con una "pool party", pero la producción no se la hizo tan fácil.

Poggio pidió festejar su cumpleaños debido a que, como cumple en enero, casi nunca lo puede festejar porque la mayoría de sus amigos están de vacaciones. Por este motivo, la voz de Gran Hermano decidió cumplirle su petición siempre y cuando ella cumpliera con una "misión especial" antes del domingo por la noche.

“Bueno, hablemos un poquito de lo de ayer, de los negocios. Me pediste una fiesta en la pileta por tu cumpleaños y estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte el festejo. Siempre y cuando lleves a cabo una misión secreta que tengo para proponerte”, empezó por decirle Gran Hermano a Julieta luego de convocarla al confesionario.

En este marco, continuó: “Yo se que te gusta mucho bailar y el desafío que te propongo es que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos". Ante la dificultad que podría presentarle el desafío, Gran Hermano añadió: "Podés pedir ayuda, pero sin mencionar esto que es un secreto entre vos y yo. Tenés tiempo hasta el domingo hasta la noche”.

La participante se mostró muy entusiasmada por el desafío y aseguró que lo llevaría a cabo para que su "sueño se cumpla". Sin embargo, Gran Hermano hizo énfasis en la importancia de no decirle a nadie de la misión, ya que sino la fiesta no se realizaría. “El sueño se cumple, si se cumple la misión”, sentenció la voz.

Julieta no aguantó más y sorprendió a Marcos con un piropo: "Sos hermoso"

Julieta Poggio descolocó a Marcos Ginocchio en Gran Hermano con un comentario subido de tono, mientras ambos se encontraban en la cocina. La joven le pidió que le lleve un licuado a uno de los participantes, pero antes de eso, le dijo un piropo. "Sos hermoso vos", lanzó.

La tensión entre Julieta y Marcos es muy notoria y los fanáticos del reality show de Telefe lo saben. Es por eso que viralizaron el video donde la joven le hizo un cumplido al salteño, pero que luego cambió por otra palabra, haciéndose la desentendida. "¿Eh? ¿Por qué?", había dicho desconcertado tras el piropo.

"¿Le llevas a Maxi porfa así yo le llevo a Cami?", siguió insistiendo sobre el licuado que había preparado. "¿Pero antes qué me dijiste?", preguntó de vuelta Marcos, y entre risas, Julieta contestó: "Que sos el mozo, así se lo llevás". Esta situación generó una euforia total, dado que sería el primer acercamiento concreto entre ambos.

"¿Por qué no se lo llevás vos?", terminó diciéndole Marcos a Julieta. "¿Ves que no se te puede pedir nada?", expresó, todavía tentada por la tensa situación que produjo. Los seguidores de Gran Hermano captaron este momento y el video se volvió viral en las redes sociales.