La historia que conmovió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "Vencí una dificultad"

Guido Kaczka quedó atónito tras la historia que reveló una participante de Los 8 Escalones del Millón. El conmovedor momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó un momento sumamente emotivo en la pantalla de El Trece. El conductor quedó conmovido tras la historia que compartió una participante de Los 8 Escalones del Millón que logró quedarse con el premio económico.

Durante la edición del pasado lunes 30 de mayo, una mujer que se desempeña como profesora consiguió el triunfo ante un joven. Tras responder la pregunta final, Adriana venció a Julián y se quedó con el millón de pesos. Por su parte, Guido intervino y detalló: "Es docente es escuela universitaria. Tiene 61 años y vive Bernal con su marido Miguel, su hijo Pablo. Tiene una hija que se llama Maitén. Escribió un libro de ciencia ficción y el millón sería para editar varios de sus libros".

Asimismo, el presentador del programa indicó que Adriana "se anotó porque consideró que era un desafío participar en el programa. Y ese desafío, le salió muy bien". En tanto, y al ver la sorpresiva reacción de la ganadora, Kaczka manifestó: "Un millón de pesos, no lo puede creer... ¿Qué vas a hacer? El millón ya lo tenés. Leí que para vos era un desafío anotarte en el programa".

"Sí, la idea era vencer un miedo, una dificultad, tratar de obligarse a salir de una zona de confort para pasar a exponerse", respondió la participante, sumamente emocionada. Y luego, el conductor le consultó: "El lunes podés venir por los 2 millones, ¿qué vas a hacer?". Y la mujer aseguró: "No, no voy a volver. Le voy a dar la oportunidad a mi amigo porque es un grande. Yo siempre le digo a los alumnos que las cosas importantes de la vida no son cosas. Les insisto mucho en eso".

Frente a la enseñanza que trató de dejar Adriana, Guido le consultó: "¿Cómo es eso?". "Que las cosas de la vida no son cosas, son afectos. Yo siempre le digo a mis alumnos 'saludos con el corazón'. Y me dicen: 'Usted es un dulce de leche'. Y más o menos en realidad, hay días más picantes...", contestó la docente, a pura sonrisa. Finalmente, Julián volvió a tomar la palabra y se mostró agradecido por el gesto: "Quiero agradecerte. Llegamos a conocernos poquitito, pero estuviste en cada escalón diciendo: 'Dale, ¿viste que vos pudiste? Vencé tus miedos'. Muchas gracias".

Cómo le fue a Noelia, la cartonera que participó en Los 8 Escalones

Noelia, la cartonera que participó en Los 8 Escalones, logró llegar a la final del programa ante Pedro, que también contaba con una dura historia de vida: el millón de pesos lo quería para que su hijo se haga un estudio genético. Lo cierto es que el hombre logró imponerse en el duelo decisivo y se ganó el premio económico.

"Te hiciste el millón y no te lo saca nadie. ¿Volvés?", le consultó el conductor. Pedro no dudó y tuvo un gran gesto hacia la mujer que trabaja como cartonera, por lo que indicó: "La pasé muy bien acá. Gracias. Te pido perdón por la pregunta que contesté mal. La verdad que la pasé muy lindo. Gracias por todo, pero le quiero ceder mi lugar a Noelia".

"Me gustó mucho tu historia y la fuerza que tenés y todo lo que uno hace por el hijo. Yo siempre digo que Franco, mi hijo, me hace ser mejor persona cada día. Esto es lo que pude hacer, hijo", concluyó el participante, quien generó la emoción de Noelia y del propio Guido Kaczka.