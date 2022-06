La grave acusación de un periodista a Jorge Rial: "Pasó toda la vida"

Un reconocido periodista de espectáculos realizó una durísima acusación contra el poder que ejerció durante años Jorge Rial.

Fernando Piaggio pasó por LAM (El Trece) y sorprendió al lanzar una durísima acusación contra Jorge Rial. "Era bajada sistemáticamente por Rial", aseguró el periodista invitado al programa que conduce Ángel de Brito, muy picante.

La ausencia de Romina Pereiro en el debut de Ariel en su salsa generó una ola de reacciones y especulaciones respecto a qué había pasado, ya que la nutricionista se había mostrado muy contenta al contar que sería parte del nuevo ciclo que conduce Ariel Rodríguez Palacios. Antes de que el programa llegara a la pantalla de Telefe, Ángel de Brito contó que desde la señal le habían dicho que había "mucha presión" para que Pereiro no se uniera al ciclo.

Rápidamente, se empezó a especular con que quien estaba detrás de esa presión era Jorge Rial, pese a que el propio conductor de Argenzuela lo desmintió. Mientras tanto, la nutricionista aseguró que los problemas eran "presupuestarios" y esperaba sumarse en breve a Ariel en su salsa. Mientras se hablaba de este tema en LAM, comenzaron a debatir sobre si los conductores tenían tanto poder como para bajar a alguien de un programa.

Ángel de Brito no dudó: "Es algo que pasó toda la vida y va a seguir pasando. A mi me quisieron bajar un montón de veces pero por ahora no pudieron". Por otra parte, el periodista Fernando Piaggio estaba como invitado y sorprendió con una durísima acusación contra Jorge Rial al asegurar que el histórico presentador de Intrusos tenía entre ceja y ceja a Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura.

"Ella era bajada sistemáticamente por Rial de cada programa de América en el que la llamaban para participar", apuntó el conductor de El Run Run del espectáculo, donde Estelita es una de las panelistas. Luego de contar que Muñoz la había pasado muy mal por problemas de salud y que ahora se había recuperado, Piaggio volvió a apuntar contra Rial. "Era según como se levantara Rial, si estaba bien podía y la dejaba, y si estaba enojado la cancelaba", cerró durísimo el conductor de El Run Run.

Rial habló de los rumores de que "bajó" a Romina Pereiro de Telefe

Luego de que se viralizara que había sido el culpable de que Pereiro no debutará en Ariel en su salsa, el conductor de Argenzuela rompió el silencio y respondió con todo a esos rumores. En diálogo con LAM, Rial aseguró: "Nunca haría eso, que quede claro. Lamento que alguno de ahí lo haya sugerido. Hay otra historia, pero no soy yo el que lo va a contar".

De esta forma, el conductor también aprovechó para pegarle a Yanina Latorre, que había sido la que deslizó que sería él quien había presionado para que bajaran a Pereiro. "Conozco la bien historia porque hablo con Romina. Ella hablará en su momento. Me parece que fue un malentendido. Desprolijidades. Yo no me meto. A mí también me dolió mucho, la pasé como el orto", agregó Jorge Rial, confiado en que pronto hubiera novedades respecto a este tema, con las que quedaría descartada su implicación en la demora de su expareja en sumarse a Ariel en su salsa.