La furia del notero de Intrusos ignorado por Wanda Nara: "Mala"

La mediática Wanda Nara se negó a responder las preguntas de los periodistas y mantuvo un tenso cruce con un notero de Intrusos (América TV).

Wanda Nara es una de las figuras mediáticas del momento tras su supuesto romance con el cantante L-Gante, culebrón que sigue dando que hablar en los magazines de televisión. En busca de una primicia, Intrusos (América TV) envió a un cronista para interceptarla, pero el joven no ocultó su furia cuando se encontró con la peor cara de la empresaria.

Con Wanda en la vía pública, los periodistas salieron al cruce para preguntarle sobre su agitada vida amorosa y Gonzalo, periodista de Intrusos, le consultó: "¿Qué onda con L-Gante?, ¿Con Mauro?, ¿el divorcio?, ¿te robaste las zapatillas de Tamara Báez? ¿Algo que quieras responder Wanda?". Ante la negativa de la ex de Icardi para responder y el portazo que pegó una vez se subió al coche que pasó a recogerla, el cronista no pudo ocultar su bronca y lanzó un picante juicio de valor al aire.

"Wanda con la peor de las ondas. Que mala onda, muy mala onda", exclamó el cronista ante la sorpresa de la conductora Florencia de la V y el equipo del programa, quienes presenciaron toda la escena. "Mirtha baja el espejo, Wanda corre", agregó el notero.

L-Gante presentó su tema para Wanda Nara y lo aniquilaron: "Es espantoso"

Parece que la relación entre el cantante y la empresaria marcha de maravilla, tanto así que el intérprete de cumbia lanzará un tema inspirado en Nara. Sin embargo, el adelanto de la canción no tuvo el recibimiento esperado y un famoso periodista aniquiló a L-Gante. Se trata de Carlos Monti, el periodista de espectáculos que trabaja como panelista en Nosotros a la Mañana. El reconocido comunicador siguió muy de cerca la polémica relacionada al cantante, su expareja Tamara Báez y Wanda Nara, motivo por el que escuchó el adelanto de la canción mucho antes de que saliera a la luz. En este marco, el periodista no se molestó en ocultar su tajante opinión sobre el tema en el programa de El Trece.

"A ver, que esto lo haya escrito él para Wanda está fenómeno. Y que legítimamente, si él está, como dijo, iniciando una relación sentimental con Wanda, me parece perfecto. Lo que yo digo, escucho esto y es horrible", empezó por declarar el periodista luego de que mostraran el fragmento de la canción al aire. "Perdónenme, qué quieren que les diga", continuó.

Ante las fuertes declaraciones de Monti, "El Pollo" Álvarez, conductor del ciclo, quiso aplacar la situación al advertir que "son gustos" y que "es arte 420". Entonces, el periodista replicó: "Perdónenme que sea tan brutal, pero es espantoso. Al margen de eso, no importa si me gusta o no me gusta. Me parece bárbaro que él haya escrito esto dedicado a Wanda, y que Wanda haya recogido el guante y también le haya contestado".