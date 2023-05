La exnovia de Tomás Holder reveló el calvario que vivió: "Aguanté un infierno"

Paula Balbi, la expareja de Tomás Holder, rompió el silencio sobre la relación que tuvo con el exparticipante de Gran Hermano, a cinco meses de su ruptura.

La expareja de Tomás Holder, Paula Balbi, abrió su corazón y habló sobre la tormentosa relación que vivió con el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), de quien se separó en diciembre de 2022. En su descargo, la joven aseguró que el vínculo se volvió "tóxico", especialmente hacia el final de su relación, cuando Holder salió del reality y su alto nivel de exposición lo empeoró todo.

El ex "hermanito" estuvo en el centro de la polémica por su video íntimo que se habría filtrado sin su consentimiento, en el que aparece teniendo intimidad junto a la influencer Agustina "La Tana". Ahora, las declaraciones de Paula sobre su relación volvieron a desatar una fuerte polémica en las redes sociales.

La joven conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó que su relación "se tornó muy fea" con el correr del tiempo. "Al principio estaba en una situación muy vulnerable y al final la pasé mal. Me terminé alejando de mis amigos y no salía, dejé de hacer cosas por los demás, hasta que pude hacer el click y salir de ahí porque no me estaba haciendo bien", comenzó Balbi.

Y agregó que Holder "fue violento de manera verbal y eso, a veces, duele más que lo físico". Por esta razón, Paula terminó muy afectada psicológicamente. "De la cabeza yo estaba re mal. La pasé mal, me hacía la cabeza por todo y no podía dormir. Fue duro y un calvario", confesó. Lo peor ocurrió desde octubre a diciembre, cuando Holder salió de la casa y se enfrentó a las duras consecuencias de la exposición mediática.

"A él le afectó Gran Hermano y salir primero. Había vuelto a Rosario apenas salió, estaba agotado de los medios y nos afectó a nivel pareja por eso decidimos terminar. Los primeros días de diciembre nos separamos, aguanté tres meses un infierno", continuó la modelo.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando Paula notó que se estaba alejando de sus amigas y de su familia. "Él siempre me encerraba en su círculo para que no vea a nadie, siempre era estar juntos y encerramos. El narcisista se maneja así, yo nunca había hablado de la separación porque quería mantener el perfil bajo", cerró la joven.

El insólito reclamo de Tomás Holder a su expareja tras su ruptura

Tomás Holder le hizo un llamativo reclamo a Paula Balbi tras su separación. El joven confirmó su ruptura a través de sus historias de Instagram, en las que le echó en cara a su exnovia que, gracias a él, su popularidad en las redes había aumentado. “¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores... Te di una vida que nunca pensaste... Por no querer dejar gente atrás en tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada", publicó el ex "hermanito". Sus declaraciones se volvieron virales y miles de usuarios de las redes cuestionaron sus reclamos hacia su expareja.