Tomás Holder de Gran Hermano confirmó su separación e hizo un insólito reclamo: "50.000 seguidores"

Tomás Holder de Gran Hermano confirmó su separación y le echó en cara a su exnovia la cantidad de seguidores que le hizo ganar.

Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se separó de su novia Paula Balbi y utilizó las redes sociales para hacer un fuerte reclamo contra la joven.

Después de semanas de silencio y especulaciones, Holder finalmente rompió el silencio y confirmó su ruptura. Si bien dejó en claro que siempre le tendrá mucho cariño, aprovechó la situación para dejarle en claro que su crecimiento en redes sociales fue gracias a él.

Tomás y su novia se mostraban muy unidos en las redes, pero de repente, dejaron de mostrarse juntos. Según varios rumores, habría sido porque Holder la engañó con Martina, también exparticipante de Gran Hermano. El influencer de 21 años desmintió estas versiones pero dio a entender que hubo escenas de celos también de su parte.

“¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores... Te di una vida que nunca pensaste...”, publicó en una de sus historias de Instagram junto con una selfie de sí mismo dentro de un auto. Y agregó: "Por no querer dejar gente atrás en tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada".

Historia subida por Tomás Holder a su cuenta de Instagram.

Por esto último, se intuye que terminaron porque Holder le habría pedido a Paula que tomara distancia de algún ex o de alguien de su pasado. Por su parte, la joven festejó su aumento de seguidores en Instagram y posteó: "¡Garcias! ¡Somos 50 mil! Gracias por tan lindos mensajes. Los leo a todos, gracias por las buenas vibras, especialmente a las chicas".

Más tarde, Paula publicó otra historia de Instagram con una fuerte indirecta dirigida a Tomás: "La libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello y todos aquellos que no te dejaban sentir libre". Hasta ahora, la modelo no dio declaraciones directas sobre su separación.

Los otros polémicos dichos de Tomás Holder sobre su exnovia

Anteriormente, Tomás Holder se había vuelto viral en las redes sociales por sus insólitos dichos sobre la condición económica de su exnovia. En reiteradas ocasiones, el joven dio a entender que la consideraba una persona de bajos recursos por tomar colectivo, por su manera de vestir e incluso por no tener un Iphone de último modelo.

“Lo que me enamoró de ella es que era supersencilla. Tenía el Iphone 7 con botón. La gente se reía y me decía ‘Holder, te buscaste una con Iphone con botón”, contó Holder en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar (Telefe). Y explicó que el término "Iphone sin botón" lo inventó él mismo a modo de broma en las redes sociales.

“Yo hice un chiste en las redes sociales y quedó la frase ‘iPhone sin botón’, que es a partir del iPhone X para arriba que no tiene el botoncito del medio. Y entre los adolescentes se ve que gustó, que hizo reír y quedó...”, explicó. Por otro lado, aseguró que lo que lo enamoró de Paula fue "que no usa maquillaje, que se viste tranquila y que toma colectivo". "Se dijo que yo no salgo con chicas que toman colectivo. Mi novia estudia en la Facultad pública y toma colectivo. Yo la acompaño a la parada”, relató.